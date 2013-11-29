Спортсменка из Свободного установила рекорд Приамурья по жиму штанги

Фото: minsportamur.ru

В Благовещенске в спортзале ДальГАУ завершился чемпионат Амурской области по тяжелой атлетике. На нем спортсменка из Свободного Вероника Глазырина установила новый рекорд области по жиму штанги.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту региона, Вероника Глазырина установила рекорд Приамурья, участвуя в турнире среди женщин в весовой категории до 69 килограммов. В рывке ей покорился вес 71 килограмм, в толчке – 99. В сумме – 170 килограммов.

В общей сложности в чемпионате приняли участие 40 спортсменов из Благовещенска, Свободного и Райчихинска. В соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 77 килограммов победу одержал Александр Кихнер, до 85 килограммов – Роман Керест. В весовой категории до 105 килограммов не было равных Дмитрию Чумакову.

Победители примут участие в чемпионате Дальнего Востоке, который пройдет в Холмске Сахалинской области с 31 мая по 4 июня.

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Александр Авдеев