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Жительница Зеи нашла в подвале дома ондатру

Жительница Зеи нашла в подвале дома ондатру

В понедельник утром, 24 апреля, в Зее жительница многоквартирного дома обнаружила в его подвале ондатру. Животное освободили и вывезли на природу.

Ондатру нашла горожанка Татьяна, проживающая на первом этаже 5-этажного дома, расположенного неподалеку от Зейской ГЭС. Рядом с домом находится лес.

«Я сегодня утром открываю окно, смотрю – что-то там пушистое лежит, шевелится. Приехали мои родственники… Я даже не знала, что это ондатра. У меня была клетка от хомяка, мы ее в клетку посадили, а потом вывезли на речку», – рассказала Татьяна ИА «Амур.инфо».

Женщина отмечает, что животное выглядело диким, а не домашним. Недавно был сильный дождь, не исключено, что ондатра вышла из леса и решила переждать ливень в подвале, а выбраться обратно не смогла.

«Когда мы ее вывезли к реке, она сразу же к воде побежала пить: целый день не пила и не ела», – отметила Татьяна.

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#животные #природа

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