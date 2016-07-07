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Сегодня, 19:59 7

В Благовещенске установили фигуру робота из голливудского фильма

В Благовещенске установили фигуру робота из голливудского фильма
Фото: instagram.com

В Благовещенске на днях завершилась установка фигуры робота Бамблби – одного из главных персонажей серии голливудских фильмов «Трансформеры». Находится фигура в районе КПП, возле пересечения улиц Кольцевой и 50-летия Октября.

Робота высотой около 10 метров установили владельцы одного из магазинов запчастей и спецтехники. Данная тематика хорошо прослеживается в строении скульптуры.

Фото гигантской фигуры обошло социальные сети. Большинству робот пришелся по душе. Некоторые пользователи отметили, что владельцам магазина стоило бы установить скульптуру какого-нибудь отечественного героя.

Просмотров всего: 843

#жизнь

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    А ДЛЯ ЧЕГО!!!???

  • makostik5

    makostik5
    1 час назад

    Дети в восторге!

    Необычно и здорово!

    Спасибо

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    Интересно, какого отечественного героя должен установить продовец китайской спецтехники и запчастей? Колобка?

  • Local

    Local
    1 час назад

    Суставно-шарнино-аммортизационная группа доставила. Особенно на ногах. Жутко интересует кинематика возможного передвижения данного металлолома

    Алиса65

    А ДЛЯ ЧЕГО!!!???



    для <цензура> понта.

    ***Чета мне бык на набережной сразу нравиться стал

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    1 час назад

    Отечественного? Электронника что-ли =)

    Прочитав заголовок сей новости,первая мысль была о роботе Бендере)))

  • Local

    Local
    24 минуты назад

    Dr.SaVaNt

    Отечественного? Электронника что-ли =) Прочитав заголовок сей новости,первая мысль была о роботе Бендере)))



    Вертере )

  • OT

    OT
    18 минут назад

    Бутафорный подход не интересен.

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