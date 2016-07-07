В Благовещенске установили фигуру робота из голливудского фильма

Фото: instagram.com

В Благовещенске на днях завершилась установка фигуры робота Бамблби – одного из главных персонажей серии голливудских фильмов «Трансформеры». Находится фигура в районе КПП, возле пересечения улиц Кольцевой и 50-летия Октября.

Робота высотой около 10 метров установили владельцы одного из магазинов запчастей и спецтехники. Данная тематика хорошо прослеживается в строении скульптуры.

Фото гигантской фигуры обошло социальные сети. Большинству робот пришелся по душе. Некоторые пользователи отметили, что владельцам магазина стоило бы установить скульптуру какого-нибудь отечественного героя.

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#жизнь

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Александр Авдеев