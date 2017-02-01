В России определят сроки начала выплат индексированных пенсий после увольнения

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, устанавливающий конкретные сроки начала выплат индексированных пенсий после увольнения работника. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с текстом законопроекта, индексация страховых пенсионных выплат будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин прекратил работу. В настоящее время каких-либо сроков, после которых необходимо выплачивать индексированную пенсию, в российском законодательстве не установлено.

«Сейчас практика такова, что время от момента увольнения до момента получения реально новой пересчитанной пенсии с индексации может достигать четырех месяцев, в связи с этим мы предлагаем эту процедуру сжать по времени и сделать ее не более одного месяца», – пояснил на заседании Госдумы один из авторов законопроекта сенатор Валерий Рязанский.

Он отметил, что на реализацию документа потребуется около 1,9 миллиарда рублей. По информации Рязанского, такие средства уже имеются в пенсионной системе России.

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#закон #Пенсионный фонд

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Александр Авдеев