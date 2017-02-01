Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:29 0

В России определят сроки начала выплат индексированных пенсий после увольнения

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, устанавливающий конкретные сроки начала выплат индексированных пенсий после увольнения работника. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с текстом законопроекта, индексация страховых пенсионных выплат будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин прекратил работу. В настоящее время каких-либо сроков, после которых необходимо выплачивать индексированную пенсию, в российском законодательстве не установлено.

«Сейчас практика такова, что время от момента увольнения до момента получения реально новой пересчитанной пенсии с индексации может достигать четырех месяцев, в связи с этим мы предлагаем эту процедуру сжать по времени и сделать ее не более одного месяца», – пояснил на заседании Госдумы один из авторов законопроекта сенатор Валерий Рязанский.

Он отметил, что на реализацию документа потребуется около 1,9 миллиарда рублей. По информации Рязанского, такие средства уже имеются в пенсионной системе России.

Просмотров всего: 416

#закон #Пенсионный фонд

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Повышенные взыскания с 6 тысяч амурских индивидуальных предпринимателей аннулированы

Общество

Материнский капитал на образование детей получат больше 100 амурских семей
Происшествия 9

В окрестностях Благовещенска искали любителей шашлыков, нарушающих противопожарный режим
Общество 2

Реклама фастфуда и газировки может оказаться под запретом