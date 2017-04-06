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В Благовещенске отремонтируют поликлинику № 2

В Благовещенске отремонтируют поликлинику № 2
Фото: amurvisit.ru

На сайте госзакупок в понедельник, 24 апреля, были опубликованы сведения о новом электронном аукционе. В Благовещенске определят подрядчика, который займется ремонтом помещений городской поликлиники № 2.

Начальная цена контракта – 1 217 249 рублей. В процессе торгов она может снизиться. Сам аукцион запланирован на 15 мая. Средства взяты из фонда обязательного медицинского страхования области.

Согласно документам аукциона, ремонтные работы затронут 15 помещений поликлиники и ее крыльцо. Также будут проводиться работы с электрикой – монтаж розеток, светильников.

Просмотров всего: 420

#здоровье

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Комментарии
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  • крымчанин

    крымчанин
    2 часа назад

    на один миллион хорошую квартиру не отремонтируешь а тут поликлиника

  • крымчанин

    крымчанин
    2 часа назад

    Так, помажут

  • Катz

    Катz
    2 часа назад

    Ну ведь нужно отчитаться ....впрочем как и всегда..как и с квартирами которые получают,быстровозводимое жильё ёмайо)))

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    крымчанинна один миллион хорошую квартиру не отремонтируешь а тут поликлиника


    Крымчанам видимо виднее. Не знаю, что это за квартиры, которые за 1млн не отремонтируешь, но в поликлинике добротный ремонт сделать можно

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    39 минут назад

    Там стоянка автомобильная вечно в грязи и колдобобинах не асфальтированная ,две машины асфальта у города нет ,что бы этот срач как то сгладить ?

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