В Благовещенске отремонтируют поликлинику № 2

Фото: amurvisit.ru

На сайте госзакупок в понедельник, 24 апреля, были опубликованы сведения о новом электронном аукционе. В Благовещенске определят подрядчика, который займется ремонтом помещений городской поликлиники № 2.

Начальная цена контракта – 1 217 249 рублей. В процессе торгов она может снизиться. Сам аукцион запланирован на 15 мая. Средства взяты из фонда обязательного медицинского страхования области.

Согласно документам аукциона, ремонтные работы затронут 15 помещений поликлиники и ее крыльцо. Также будут проводиться работы с электрикой – монтаж розеток, светильников.

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#здоровье

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Александр Авдеев