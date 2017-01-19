Амурчанин 10 лет хранил оружие, найденное в лесу в тайнике

61-летний житель Магдагачинского района Приамурья в 2007 году нашел в лесу тайник, где хранились оружие и боеприпасы. Спустя 10 лет, в 2017 году, найденное обнаружили полицейские. Теперь мужчину ожидает суд.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, амурчанин наткнулся на тайник в августе 2007 года в лесном массиве около поселка Магдагачи. В нем находились огнестрельное ружье 16-го калибра, переделанное под нарезное оружие, а также боеприпасы к нему. Находку мужчина хранил у себя дома в погребе. В феврале 2017 года найденное обнаружили и изъяли полицейские. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконных приобретения и хранения оружия и боеприпасов.

В настоящее время расследование дела завершено. Оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, решения вопроса о передаче в суд. Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину, активно содействовал следователю в расследовании.

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Александр Авдеев