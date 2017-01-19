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24апреля
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Сегодня, 18:51 12

Амурчанин 10 лет хранил оружие, найденное в лесу в тайнике

61-летний житель Магдагачинского района Приамурья в 2007 году нашел в лесу тайник, где хранились оружие и боеприпасы. Спустя 10 лет, в 2017 году, найденное обнаружили полицейские. Теперь мужчину ожидает суд.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, амурчанин наткнулся на тайник в августе 2007 года в лесном массиве около поселка Магдагачи. В нем находились огнестрельное ружье 16-го калибра, переделанное под нарезное оружие, а также боеприпасы к нему. Находку мужчина хранил у себя дома в погребе. В феврале 2017 года найденное обнаружили и изъяли полицейские. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконных приобретения и хранения оружия и боеприпасов.

В настоящее время расследование дела завершено. Оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, решения вопроса о передаче в суд. Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину, активно содействовал следователю в расследовании.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    В Приамурье сказочные леса, а уж сказочников, хоть отбавляй. То золото находят они в носках, то оружие...

  • Агамемнон

    Агамемнон
    3 часа назад

    Корявый какой-то заголовок

  • Br35

    Br35
    3 часа назад

    >То золото находят они в носках, то оружие...

    Наверное у нас раньше было много пиратов, которые прятали клады)))

  • Ситула

    Ситула
    3 часа назад

    Заголовок тот еще. Как его можно найти , если он его уже хранил? И нашел не он, а полицейские. Правильнее было бы "полицейские нашли тайник с оружием, которое амурчанин хранил 10 лет"

  • крымчанин

    крымчанин
    2 часа назад

    Да нет; просто не сдал продавца

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Огнестрельное ружьё... Детский сад,а не редакция...

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Gelo

    Огнестрельное ружьё... Детский сад,а не редакция...



    Есть еще и пневматика

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    АК-47
    Gelo

    Огнестрельное ружьё... Детский сад,а не редакция...



    Есть еще и пневматика


    Ага,пневматика 16-го калибра? Вы тоже знаток оружия?

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Gelo

    АК-47

    Gelo

    Огнестрельное ружьё... Детский сад,а не редакция...



    Есть еще и пневматика



    Ага,пневматика 16-го калибра? Вы тоже знаток оружия?


    Я не говорил за калибр,видов оружия достаточно много,а грамотность редакторов-да бесполезно!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    крымчанин

    Да нет; просто не сдал продавца



    Конечно так и есть.

    С какой стати будет продавца сдавать, если сам попался?

    Ну можно было-бы по интереснее сочинить например случапйно на удочку зацепил и вытащил из водоема, а потом очистил от ржавчины и обработал до рабочего состояния.

    Если осушить реку Зею представляете что там можно поисковиком найти

    Боеприпасы тоже не проблема насобирать.

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Вот лучше бы выбросил в водоем и молчек!

  • благ

    благ
    1 час назад

    Пришло время собирать камни то бишь оружие, народ начал вооружаться

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