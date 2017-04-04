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Врачи клинической больницы Благовещенска приняли 900 пациентов в Сковородинском районе

Врачи клинической больницы Благовещенска приняли 900 пациентов в Сковородинском районе
Фото: amurobl.ru

С 17 по 22 апреля в Сковородинском районе Приамурья работала бригада врачей Благовещенской городской клинической больницы. За это время специалисты провели 905 осмотров.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, работу выездных бригад в Сковородинском районе больница организует по поручению губернатора Александра Козлова. В апреле в состав бригады вошли узкие специалисты: оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невропатолог и кардиолог. Медицинские осмотры прошли жители поселков Бам, Ерофей Павлович, Уруша, Талдан, села Джалинда, города Сковородино. Пациентам были даны рекомендации по обследованию и лечению в районной больнице и клиниках области. На оперативное лечение направлено 75 человек, на плановую коронарографию – 24 пациента.

Наиболее востребованы были врачи кардиолог и офтальмолог, кроме того, жители попросили включить в выездную бригаду эндокринолога и гастроэнтеролога.

Просмотров всего: 332

#здоровье

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    А в это время в городе Благовещенск росли очереди...

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    А чем же занимается сковородинская больница?

  • ГалГош

    ГалГош
    1 час назад

    Разогнали врачей из районных больниц, а теперь пытаются "дыры заткнуть" городскими специалистами. А между тем и в городских поликлиниках врачей не хватает, очереди огромные, даже к участковому терапевту сразу не попадёшь, чего уж говорить об узких специалистах...

  • СВС

    СВС
    8 минут назад

    никто их не разгонял, таких специалистов в сковородинской больнице отродясь не было.

    Каждого жителя города Сковородино, включая младенцев, наградить орденом Мужества и переселить за государственный счёт в город Анапу.

    Машинистам поездов, следующих по Транссибу мимо сего места и прочих разорённых населённых пунктов, подавать продолжительные печальные гудки.

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