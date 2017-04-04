Врачи клинической больницы Благовещенска приняли 900 пациентов в Сковородинском районе

Фото: amurobl.ru

С 17 по 22 апреля в Сковородинском районе Приамурья работала бригада врачей Благовещенской городской клинической больницы. За это время специалисты провели 905 осмотров.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, работу выездных бригад в Сковородинском районе больница организует по поручению губернатора Александра Козлова. В апреле в состав бригады вошли узкие специалисты: оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невропатолог и кардиолог. Медицинские осмотры прошли жители поселков Бам, Ерофей Павлович, Уруша, Талдан, села Джалинда, города Сковородино. Пациентам были даны рекомендации по обследованию и лечению в районной больнице и клиниках области. На оперативное лечение направлено 75 человек, на плановую коронарографию – 24 пациента.

Наиболее востребованы были врачи кардиолог и офтальмолог, кроме того, жители попросили включить в выездную бригаду эндокринолога и гастроэнтеролога.

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#здоровье

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Александр Авдеев