Благовещенск впервые может принять дальневосточные конноспортивные состязания

В воскресенье, 23 апреля, на площадке клуба «Аллюр» прошли открытые соревнования Благовещенска по конному спорту. В состязаниях приняли участие 18 наездников из трех клубов города, а также частные коневладельцы. Руководитель «Аллюра» Ирина Шишова считает, что это не предел для Благовещенска.

«У нас можно собрать и более массовый состав участников, – призналась Ирина Шишова. – Почему-то не было участников от ипподрома, от некоторых частных владельцев. Проблема в том, что в Благовещенске нет закрытого манежа для занятий конным спортом. Грунт только растаял, поэтому многие спортсмены только начали тренироваться с лошадьми – многие просто еще не готовы. Так что позже мы планируем собрать более массовые соревнования».

К тому же планов в этом году в конном спорте много. В мае здесь же, на базе клуба «Аллюр», пройдут областные конноспортивные соревнования. А в июне, возможно, Благовещенск впервые за всю историю станет местом проведения дальневосточных соревнований. Пока этот вопрос еще обсуждается. Ранее практически всегда дальневосточные состязания проходили в Хабаровском крае, где конный спорт достаточно массовый, и даже внутренние турниры могут собрать по 80-120 участников.

Что касается благовещенских соревнований, то на них первые места достались наездникам «Аллюра». В конкуре с высотой барьеров 60 сантиметров в категории «Дети» золото досталось Кристине Иващенко. Среди «Любителей» победу одержала Алена Гриценко. А в категории с высотой барьеров 100 сантиметров первое место оказалось у Алины Абрамовой.

«Алина в прошлом году стала обладательницей Кубка губернатора, а также очень успешно выступила на соревнованиях в Хабаровске, – рассказала Ирина Шишова. – В ее подгруппе было более 20-ти участников. Алина выступала первой и почти до конца сохраняла лидерство. Только предпоследний наездник обошел ее, и в итоге Алина оказалась на втором месте».

По окончании соревнований зрители смогли покататься на лошадях и пони, совершили экскурсию по конюшне и живому уголку «Аллюра» и попробовали необыкновенные прянички в форме лошадок.

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#животные #спорт

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Василий Кленин