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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: подготовка к 9 Мая и биография инженера-путейца Ренквиста

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: подготовка к 9 Мая и биография инженера-путейца Ренквиста

Утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о подготовке города к празднованию Дня Победы. Гостем студии станет мэр Благовещенска Валентина Калита.

Днем в гостях у «Эха» побывают потомки инженера-путейца Роберта Ренквиста и советского композитора Рейнгольда Глиэра (г. Москва) Кирилл Новосельский и Мария Тюфтина. Они расскажут о новых фактах биографии инженера-путейца Ренквиста, погибшего при строительстве Амурской железной дороги.

Ведущие утреннего и дневного эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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