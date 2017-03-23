ВЦИОМ: 75 % россиян поддерживают отказ Первого канала транслировать «Евровидение-2017»

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Три четверти россиян поддерживают решение Первого канала отказаться от трансляции «Евровидения-2017» в связи с запретом украинских властей на въезд в страну российской исполнительницы Юлии Самойловой. Таковы данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передаёт ТАСС.

«На фоне запрета, введённого Украиной на въезд российской конкурсантки, решение Первого канала отказаться от трансляции конкурса “Евровидение-2017” поддержали 75 % опрошенных. Несогласие с позицией руководства канала выразили 18 %», – говорится на сайте ВЦИОМ.

Опрос проводился 17-18 апреля, в нём приняли участие 1 200россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом респондентов.

По данным социологов, число граждан РФ, хоть раз смотревших «Евровидение», немного выросло за последние пять лет. Если в 2012 году о том, что видели трансляции песенного конкурса, заявляли 76 % респондентов, то в нынешнем году их стало 82 %. Доля постоянных зрителей (тех, кто старается следить за трансляциями ежегодно) за пять лет осталась неизменной – 19 %.

«Реакция россиян на решение об отказе транслировать “Евровидение” в этом году предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная, а несправедливость порождает эмоциональный отклик, который и зафиксирован в ходе опроса. Отсутствие телетрансляции – это лишь демонстрация позиции российской стороны. Желающие могут посмотреть конкурс и в интернете, так что об ограничении прав и возможностей речи не идёт», – прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Как сообщало Амур.инфо, 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017». В пресс-службе Первого канала сообщили, что замену Самойловой на конкурсе не рассматривают и транслировать песенный конкурс не будут. Финал «Евровидения-2017» состоится в Киеве 13 мая.

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Алексей Воскобойников