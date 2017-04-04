Повышенные взыскания с 6 тысяч амурских индивидуальных предпринимателей аннулированы

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Пенсионный фонд в понедельник, 24 апреля, аннулировал взыскания страховых взносов в повышенном размере с 6,1 тысячи индивидуальных предпринимателей Амурской области. Об этом сообщает ОПФР по региону.

Как сообщало Амур.инфо, к началу 2017 года амурское отделение ПФР получило от налоговой службы сведения о сданных в 2015 году декларациях на 9 тысяч ИП из 19 тысяч, зарегистрированных в Амурской области. Выяснилось, что часть сведений «потерялась» на одном из этапов межведомственного документооборота, не дойдя до ПФР, а по существующему законодательству отсутствие информации приравнивается к сокрытию дохода. Поэтому остальным предпринимателям были выставлены требования на взыскания в максимальном размере. С учетом обязательного платежа это составляет восемь МРОТ, то есть 138 тысяч рублей.

Процесс был запущен 28 марта, однако вовремя остановлен. По заверениям налоговой службы, ни один индивидуальный предприниматель Приамурья не лишился своих средств необоснованно. После проведенного 14 апреля заседания круглого стола при бизнес-омбудсмене Оксане Степановой ОПФР по Амурской области получило списки всех ИП, произвело перерасчёт и 24 апреля вернуло в налоговые инспекции.

В результате 6 100 амурских предпринимателей будут освобождены от взыскания страховых взносов в размере восьми МРОТ. В отношении 400 ИП, наоборот, выставлены суммы в сторону увеличения, так как они сделали платежи в ПФР, не соответствующие сведениям, указанным в декларациях. Ещё 3,5 тысячи ИП так и остались безвестными, то есть они не отчитались в налоговую службу о доходе за 2015 год. Требования о взыскании 138 тысяч рублей в пользу ПФР для них останутся в силе.

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#закон #налоги

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Александр Авдеев