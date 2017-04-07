Благовещенке нужны средства на лечение редкого онкологического заболевания

Маме двоих детей требуется помощь. У 43-летней жительницы Благовещенска Валентины Алексеевой диагностировали редкое онкологическое заболевание – типичный карциноид среднедолевого бронха. Женщина несколько лет работала тренером по аквааэробике и сейчас преподаёт физкультуру в 27 школе. Рак легких у амурчанки начал развиваться после того, как она переболела пневмонией.

В областной клинической больнице и онкологическом диспансере нет специалистов, оперирующих такие опухоли. Местные врачи направили Валентину Алексееву в московскую клинику, где столичные медики готовы принять амурчанку на лечение.

«У меня уже консультация назначена в Центре онкологическом имени Блохина. Поеду на консультацию со всеми снимками, анализами. Там, скорее всего, заново буду проходить обследование. Я консультировалась: проезд и проживание за свой счёт пациент выполняет», – рассказала благовещенка Валентина Алексеева.

В московском онкологическом центре женщину прооперируют либо назначат курсы химиотерапии. На операцию она уже получила квоту. А вот на лечение и лекарства требуется около трёхсот тысяч рублей.

Желающие помочь благовещенке могут перечислить деньги:

счёт получателя – 40817810403000946535

БИК – 040813608

Кор/счёт банка – 30101810600000000608

мобильный банк – 8-963-808-8489.

Получатель – Валентина Алексеева.

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#жизнь #здоровье

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Екатерина PL