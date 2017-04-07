Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:18 0

Благовещенке нужны средства на лечение редкого онкологического заболевания

Маме двоих детей требуется помощь. У 43-летней жительницы Благовещенска Валентины Алексеевой диагностировали редкое онкологическое заболевание – типичный карциноид среднедолевого бронха. Женщина несколько лет работала тренером по аквааэробике и сейчас преподаёт физкультуру в 27 школе. Рак легких у амурчанки начал развиваться после того, как она переболела пневмонией.

В областной клинической больнице и онкологическом диспансере нет специалистов, оперирующих такие опухоли. Местные врачи направили Валентину Алексееву в московскую клинику, где столичные медики готовы принять амурчанку на лечение.

«У меня уже консультация назначена в Центре онкологическом имени Блохина. Поеду на консультацию со всеми снимками, анализами. Там, скорее всего, заново буду проходить обследование. Я консультировалась: проезд и проживание за свой счёт пациент выполняет», – рассказала благовещенка Валентина Алексеева.

В московском онкологическом центре женщину прооперируют либо назначат курсы химиотерапии. На операцию она уже получила квоту. А вот на лечение и лекарства требуется около трёхсот тысяч рублей.

Желающие помочь благовещенке могут перечислить деньги:

счёт получателя – 40817810403000946535

БИК – 040813608

Кор/счёт банка – 30101810600000000608

мобильный банк – 8-963-808-8489.

Получатель – Валентина Алексеева.

Просмотров всего: 154

#жизнь #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 5

Приамурье отстает по размеру зарплат, зато одно из первых по долгам в ДФО

Общество 1

В Приамурье 12 семей участников Великой Отечественной войны получили сертификаты на жилье

сегодня, 15:40
Общество

Материнский капитал на образование детей получат больше 100 амурских семей
В России и мире 1

Учёные назвали причину рецидива раковых заболеваний