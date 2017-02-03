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Жители Сковородинского района сообщают о выпадении града

Жители Сковородинского района сообщают о выпадении града
Фото: tv2video.ru

В понедельник, 24 апреля, в Сковородинском районе Приамурья прошли осадки. Жители района сообщают в социальных сетях о выпадении града. Между тем синоптики говорят: амурчане перепутали град со снежной или ледяной крупой.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, имеющиеся в Сковородинском районе станции осадков не зафиксировали. Тем не менее для града сейчас не сезон. Он выпадает при высоких температурах в летний период.

«Вполне возможно, учитывая, что над нами сейчас стоит циклон, облачность преимущественно кучево-дождевая, это была либо снежная крупа, либо ледяная крупа. Разница в структуре: снежная крупа – это мелкая градинка белого цвета, ледяная – чуть побольше, в ней есть присутствие льда», – сообщила начальник Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Она отметила, что при температуре воздуха чуть выше нуля в период прохождения кучево-дождевой облачности – это совершенно нормальное явление.

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#погода #природа

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