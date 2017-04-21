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Школьники Благовещенска приняли участие в «Зарнице»

Школьники Благовещенска приняли участие в «Зарнице»

Благовещенские школьники стреляли из пневматической винтовки, лука, а еще метали гранаты. Такие задания ребята в возрасте от 12 до 15 лет выполняли в ходе военно-спортивной игры «Зарница».

Ребята разделились на восемь команд, чтобы пройти полосу препятствий. Дети преодолевали переправу через реку, осваивали веревочный рукоход, надевали противогазы и проходили другие испытания.

«Зарница» – это одно из мероприятий патриотического воспитания, приуроченное к 140-летию революционера Феликса Дзержинского и 100-летию органов ФСБ России. Школьники поучаствовали в торжественном построении и посмотрели на показательное выступление – задержание пограничным псом нарушителя.

Победители, занявшие три призовых места, получили грамоты и кубки, остальных участников наградили дипломами и пирогами.

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#дети #конкурсы

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