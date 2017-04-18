Приамурье отстает по размеру зарплат, зато одно из первых по долгам в ДФО

Фото: ca-portal.ru

Амурстат опубликовал результаты ежемесячного мониторинга социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа. Один из показателей, который отслеживали специалисты, это размер зарплаты. По итогам февраля Амурская область оказалась в хвосте списка, средний заработок в регионе – один из самых маленьких.

Самым богатым дальневосточным регионом оказалась Чукотка. В феврале в среднем каждый житель здесь заработал почти 95 тысяч рублей. На втором месте – Магаданская область, где средняя зарплата на человека составила около 67 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Сахалинская область с зарплатой размером 65 тысяч рублей.

На Камчатке работники получают чуть порядка 58 тысяч рублей на человека, в Республике Саха (Якутия) на две тысячи рублей меньше – почти 56 тысяч. Далее идет Хабаровский край, жители которого зарабатывают примерно по 42,5 тысячи. Затем с большим отрывом идут жители Приморья, их зарплата на уровне 34 тысяч рублей на работника.

Предпоследнее место заняла Амурская область. По данным статистики, амурчане приносят домой 33 тысячи рублей. И замыкает список ЕАО, у жителей которой зарплата составляет примерно 31 тысячу рублей.

Согласно той же статистике, в Еврейской автономной области, несмотря на такие заработки, нет задолженности по зарплате. Нет ее и на Чукотке. А вот в остальных регионах, по данным на 1 апреля, без долгов не обошлось.

Так, самые большие долги перед работниками у Приморского края – 197 миллионов 610 тысяч рублей. На втором месте Хабаровский край – 242 миллиона 658 тысяч рублей. Третье место у Амурской области – долги по зарплате перед амурчанами составили 197 миллионов 610 тысяч рублей.

Затем идет Якутия, у которой долгов по заработной плате на 61 миллион 462 тысячи рублей. В два раза меньше долгов – 30 миллионов 577 тысяч – на Камчатке. Самая маленькая задолженность у Магаданской и Сахалинской областей – 4 миллиона 330 тысяч и 2 миллиона 128 тысяч соответственно.

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#Дальний Восток #жизнь #экономика

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Екатерина PL