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В Благовещенске вновь пройдут соревнования по ориентированию «Азимут–2017»

В Благовещенске вновь пройдут соревнования по ориентированию «Азимут–2017»
Фото: admblag.ru

Начался прием заявок на участие в Дне здоровья «Азимут–2017». Массовые соревнования пройдут 20 мая на территории спорткомплекса «Юность». Участникам предстоит посостязаться в ориентировании не только на объектах спорткомплекса, но и в Первомайском парке.

«Азимут» проводится ежегодно. В 2016 году он проходил на территории Амурского госуниверситета. Мероприятие собрало 2 161 участника. Многим новая территория показалась более сложной, но интересной. Тем не менее в 2017 году организаторы поменяли место проведения.

Заявки на участие в мероприятии «Азимут–2017» принимают по адресу: улица Ленина, 97, сообщает пресс-служба городской администрации. Поучаствовать в городском Дне здоровья сможет любой желающий. Телефон для справок: 99-17-65, 99–17–66.

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#спорт

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