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В украинском «Голосе» победил настоятель Троицкого храма

В украинском «Голосе» победил настоятель Троицкого храма
Фото: i.ytimg.com

Настоятель Троицкого храма в селе Недра Киевской области протоиерей Александр Клименко победил в финале вокального телевизионного шоу «Голос страны» (украинская версия всемирно известного шоу Voice («Голос»)). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Украинской православной церкви.

Одержав убедительную победу по итогам телефонного и SMS-голосования телезрителей, священнослужитель получил в подарок песню, трёхмесячную ротацию на одной из украинских радиостанций, клип и квартиру в Киеве.

В течение месяца с Александром вокалом занималась известная украинская певица Тина Кароль, в 2006 году представлявшая свою страну на конкурсе «Евровидение».

Примечательно, что в 2015 году победителем четвёртого сезона российской версии шоу «Голос» стал иеромонах Фотий (Мочалов), насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря Калужской области. Сегодня он участвует в гастролях, а вырученные средства жертвует на храмы.

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#конкурсы #музыка #религия #Украина #шоу-бизнес

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