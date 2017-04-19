В украинском «Голосе» победил настоятель Троицкого храма

Фото: i.ytimg.com

Настоятель Троицкого храма в селе Недра Киевской области протоиерей Александр Клименко победил в финале вокального телевизионного шоу «Голос страны» (украинская версия всемирно известного шоу Voice («Голос»)). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Украинской православной церкви.

Одержав убедительную победу по итогам телефонного и SMS-голосования телезрителей, священнослужитель получил в подарок песню, трёхмесячную ротацию на одной из украинских радиостанций, клип и квартиру в Киеве.

В течение месяца с Александром вокалом занималась известная украинская певица Тина Кароль, в 2006 году представлявшая свою страну на конкурсе «Евровидение».

Примечательно, что в 2015 году победителем четвёртого сезона российской версии шоу «Голос» стал иеромонах Фотий (Мочалов), насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря Калужской области. Сегодня он участвует в гастролях, а вырученные средства жертвует на храмы.

Просмотров всего: 94

#конкурсы #музыка #религия #Украина #шоу-бизнес

распечатать

Алексей Воскобойников