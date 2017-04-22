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Белогорский шахматист примет участие в первенстве России

Белогорский шахматист примет участие в первенстве России
Фото: lifehacker.ru

Шахматист из Белогорска Анатолий Славков завоевал возможность участвовать в первенстве России по шахматам. Он принял участие в открытом краевом турнире по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Гамбит» и занял первое место.

Турнир прошел в Хабаровске с 21 по 23 апреля. В соревнованиях приняли участие 18 сильнейших шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из всех регионов Дальнего Востока. Анатолий Славков Анатольевич стал лучшим в категории спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и завоевал первое место.

Следующий старт, который предстоит спортсмену – участие в первенстве России по шахматам. Соревнования пройдут в Туле, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #спорт

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