В Приамурье 12 семей участников Великой Отечественной войны получили сертификаты на жилье

В Амурской области выдали 12 жилищных сертификатов – свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилья для членов семей участников Великой Отечественной войны. Квартиры подобраны в Благовещенске, Архаринском районе, Белогорске, Зее, Завитинске и Февральске.

Две квартиры по сертификатам уже приобретены; шесть договоров на покупку жилья заключены и оплачены; два договора направлены на регистрацию в Росреестр.

В Магдагачинском районе для вдовы ветерана подобрали благоустроенную квартиру в Магдагачи, но родственники изменили решение и 24 апреля приезжают в Благовещенск для подбора другого жилья. Подобрана квартира в Благовещенске для жительницы Бурейского района. По договорённости с продавцом договор заключат во второй половине мая.

В этом году в Амурской области на покупку жилья для ветеранов и членов семей участников Великой Отечественной войны федеральным бюджетом предусмотрено 30 383 200 рублей. За счёт этих средств улучшат жилищные условия 12 членов семей участников Великой Отечественной войны. Средства выделяются в рамках реализации указа президента Российской Федерации «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 177

#жизнь #областная власть #российская власть

распечатать

Екатерина PL