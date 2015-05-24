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24апреля
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Сегодня, 15:40 1

В Приамурье 12 семей участников Великой Отечественной войны получили сертификаты на жилье

В Амурской области выдали 12 жилищных сертификатов – свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилья для членов семей участников Великой Отечественной войны. Квартиры подобраны в Благовещенске, Архаринском районе, Белогорске, Зее, Завитинске и Февральске.

Две квартиры по сертификатам уже приобретены; шесть договоров на покупку жилья заключены и оплачены; два договора направлены на регистрацию в Росреестр.

В Магдагачинском районе для вдовы ветерана подобрали благоустроенную квартиру в Магдагачи, но родственники изменили решение и 24 апреля приезжают в Благовещенск для подбора другого жилья. Подобрана квартира в Благовещенске для жительницы Бурейского района. По договорённости с продавцом договор заключат во второй половине мая.

В этом году в Амурской области на покупку жилья для ветеранов и членов семей участников Великой Отечественной войны федеральным бюджетом предусмотрено 30 383 200 рублей. За счёт этих средств улучшат жилищные условия 12 членов семей участников Великой Отечественной войны. Средства выделяются в рамках реализации указа президента Российской Федерации «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», сообщает областное правительство.

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#жизнь #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    5 минут назад

    Выступления Путина и Медведева, в 2011 году, обещали дать квартиры всем ветеранам ВОВ.

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