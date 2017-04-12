В Сковородинском районе управляйка незаконно брала плату за выдачу справок

Фото: www.wheeclamp.ru

Управляющая компания ООО «Статус», которая обслуживает 89 многоквартирных домов в Сковородине, начала незаконно взимать плату за выдачу справок жилищного характера. Эти нарушения в ходе проверки выявила районная прокуратура, В суд направлено исковое заявление, которое удовлетворили в полном объеме.

Прокуратура Сковородинского района в ходе надзорной проверки установила, что приказами гендиректора ООО «Статус» от 9 и 11 января 2017 года на территории города Сковородино справки жилищного характера выдаются за плату в размере 30 рублей.

Вместе с тем сведения, указываемые в справках, относятся к персональным данным граждан и, согласно положениям федерального закона «О персональных данных», предоставляются на безвозмездной основе. Кроме того, договором управления указанные затраты в тарифе не предусмотрены.

В связи с этим действия ООО «Статус» по взиманию платы за выдачу указанных справок являются незаконными. Прокурор Сковородинского района направил исковое заявление в суд о признании незаконными приказов в части установления платы за выдачу гражданам справок. 21 апреля 2017 года Сковородинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Кроме того, в печатные и электронные СМИ прокурор направил информацию о праве граждан обратиться в суд с заявлением о взыскании с ООО «Статус» сумм неосновательного обогащения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 290

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Василий Кленин