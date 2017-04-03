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Материнский капитал на образование детей получат больше 100 амурских семей

Материнский капитал на образование детей получат больше 100 амурских семей

24 апреля, в пондельник, Пенсионный фонд перечислит 103 амурским семьям средства из материнского капитала на обучение детей в вузах и других учреждениях. В общей сложности на счета амурчан переведут 3,9 миллиона рублей. Второй месяц подряд перечисления производятся по сокращенным срокам.

Если ранее на все процедуры от принятия заявки до перечисления денег уходило 2 месяца, то теперь – не более 1 месяца и 10 дней. Сокращение сроков удобно в тех случаях, когда продавец жилья, например, не может долго ждать оплаты сделки или начисляются проценты по жилищному кредиту. Так, в минувшую пятницу 210 человек смогли оплатить приобретение квартиры и погасить ипотеку на сумму 84,3 миллиона рублей. Все эти семьи подали заявления на распоряжение капиталом с 16 по 31 марта.

Следующие на очереди – заявления, поданные в первой половине апреля, они будут оплачены 11 мая.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

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#жизнь #Пенсионный фонд

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