Учёные назвали причину рецидива раковых заболеваний

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Сингапурские учёные назвали вероятную причину, по которой даже после удаления злокачественной опухоли спустя некоторое время происходит рецидив ракового заболевания. По мнению специалистов, здоровые участки подвергаются воздействию пероксида водорода – вещества, вырабатываемого поражёнными клетками, передаёт ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.

В ходе исследования сотрудники Наньянского технологического университета установили, что клетками, находящимися в нормальном состоянии, пероксид водорода вырабатывается по минимуму, а в клетках, поражённых онкологией, увеличивается в 5-10 раз. Резкий выброс этого вещества превращает соседние здоровые клетки в болезнетворные. В итоге это приводит к эффекту домино, поскольку и клетки, которые считаются еще здоровыми, начинают резко увеличивать объемы производства пероксида водорода, пояснил доцент Школы биологических наук университета Эндрю Тан. Он также отметил, что данный эффект может возникнуть на удалении до 7 сантиметров от того места, где первоначально размещалась опухоль.

По словам Тана, установить подобные причины было непросто, поскольку пероксид водорода практически не задерживается в организме человека.

«Происходит выброс вещества, поражаются клетки, а потом оно исчезает, поэтому многие исследования не могли установить причину», – отметил он, добавив, что ранее считалось, что вырабатываемое вещество просто лишь уничтожает здоровые клетки.

Сделанное сингапурскими учёными открытие поможет в будущем врачам намного точнее рассчитывать, какой объём тканей необходимо удалить для недопущения рецидива. Специалисты продолжат свои исследования. Им предстоит выяснить, каким образом можно предотвратить выброс пероксида водорода, поскольку не в каждом случае возможно удалить не только поражённые раковые клетки, но и прилегающие к ним здоровые участки.

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#здоровье #наука

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Алексей Воскобойников