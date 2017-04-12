Учёные назвали причину рецидива раковых заболеваний
Сингапурские учёные назвали вероятную причину, по которой даже после удаления злокачественной опухоли спустя некоторое время происходит рецидив ракового заболевания. По мнению специалистов, здоровые участки подвергаются воздействию пероксида водорода – вещества, вырабатываемого поражёнными клетками, передаёт ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.
В ходе исследования сотрудники Наньянского технологического университета установили, что клетками, находящимися в нормальном состоянии, пероксид водорода вырабатывается по минимуму, а в клетках, поражённых онкологией, увеличивается в 5-10 раз. Резкий выброс этого вещества превращает соседние здоровые клетки в болезнетворные. В итоге это приводит к эффекту домино, поскольку и клетки, которые считаются еще здоровыми, начинают резко увеличивать объемы производства пероксида водорода, пояснил доцент Школы биологических наук университета Эндрю Тан. Он также отметил, что данный эффект может возникнуть на удалении до 7 сантиметров от того места, где первоначально размещалась опухоль.
По словам Тана, установить подобные причины было непросто, поскольку пероксид водорода практически не задерживается в организме человека.
«Происходит выброс вещества, поражаются клетки, а потом оно исчезает, поэтому многие исследования не могли установить причину», – отметил он, добавив, что ранее считалось, что вырабатываемое вещество просто лишь уничтожает здоровые клетки.
Сделанное сингапурскими учёными открытие поможет в будущем врачам намного точнее рассчитывать, какой объём тканей необходимо удалить для недопущения рецидива. Специалисты продолжат свои исследования. Им предстоит выяснить, каким образом можно предотвратить выброс пероксида водорода, поскольку не в каждом случае возможно удалить не только поражённые раковые клетки, но и прилегающие к ним здоровые участки.
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