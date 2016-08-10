На место Галихана Оспанова в гордуме придется проводить довыборы

На очередном заседании Благовещенской городской Думы, которое пройдет 27 апреля, рассмотрят заявление Галихана Оспанова о сложении депутатских полномочий. Из действующего состава представительного органа, он станет шестым одномандатником, покинувшим свой пост. До единого дня голосования дума шестого созыва продолжит работу в усеченном составе.

В Благовещенской городской Думе Галихан Оспанов является зампредседателя комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства. В думе он работает с четвертого созыва. О решении покинуть пост Галихан Оспанов заявил 21 апреля. Заявление народного избранника рассмотрят на заседании 27 апреля. В гордуму Галихан Болатович избирался по второму одномандатному округу, поэтому его место останется вакантным. Решение о довыборах по этому округу примут позже. Но уже известно, что довыборы в Благовещенскую городскую Думу по пяти округам пройдут осенью этого года.

На сегодня в Благовещенской городской думе уже пять вакантных депутатских кресел. В августе прошлого года покинуть депутатское кресло решил Александр Сакания. Трое городских депутатов по итогам прошедших выборов ушли в амурское заксобрание. Это Надежда Багрова, Анатолий Фесенко и Олег Имамеев. В ноябре 2016 года еще один депутат гордумы Владимир Кондратьев стал главой Ивановского района.

Для принятия решений благовещенским депутатам чаще всего требуется 16 голосов. В отдельных моментах, к примеру, для внесения изменений в устав, необходимо волеизъявление двух третей депутатов, то есть 20 голосов. Со следующей недели в думе останется 24 народных избранника.

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Нино Кохреидзе