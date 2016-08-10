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Сегодня, 14:17 21

На место Галихана Оспанова в гордуме придется проводить довыборы

На место Галихана Оспанова в гордуме придется проводить довыборы

На очередном заседании Благовещенской городской Думы, которое пройдет 27 апреля, рассмотрят заявление Галихана Оспанова о сложении депутатских полномочий. Из действующего состава представительного органа, он станет шестым одномандатником, покинувшим свой пост. До единого дня голосования дума шестого созыва продолжит работу в усеченном составе.

В Благовещенской городской Думе Галихан Оспанов является зампредседателя комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства. В думе он работает с четвертого созыва. О решении покинуть пост Галихан Оспанов заявил 21 апреля. Заявление народного избранника рассмотрят на заседании 27 апреля. В гордуму Галихан Болатович избирался по второму одномандатному округу, поэтому его место останется вакантным. Решение о довыборах по этому округу примут позже. Но уже известно, что довыборы в Благовещенскую городскую Думу по пяти округам пройдут осенью этого года.

На сегодня в Благовещенской городской думе уже пять вакантных депутатских кресел. В августе прошлого года покинуть депутатское кресло решил Александр Сакания. Трое городских депутатов по итогам прошедших выборов ушли в амурское заксобрание. Это Надежда Багрова, Анатолий Фесенко и Олег Имамеев. В ноябре 2016 года еще один депутат гордумы Владимир Кондратьев стал главой Ивановского района.

Для принятия решений благовещенским депутатам чаще всего требуется 16 голосов. В отдельных моментах, к примеру, для внесения изменений в устав, необходимо волеизъявление двух третей депутатов, то есть 20 голосов. Со следующей недели в думе останется 24 народных избранника.

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#выборы #гордума

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Комментарии
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  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Правильно поступил, если понимает, что не может дальше выполнять свои функции депутата-стоит уйти! Посоветовал бы так же сделать таким как Труш и тому подобные! Хорошо хоть Абрамовы почеловечнее, свалили не думая!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Довыборы придётся не из за Оспанова, а из за шести депутатов, которые "освободили" бросив избирателей, и спровоцировав Довыборы. Удивительное дело, но все Единоросы.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Довыборы придётся не из за Оспанова, а из за шести депутатов, которые "освободили" бросив избирателей, и спровоцировав Довыборы. Удивительное дело, но все Единоросы.



    Серег, почему удивительно - другие партии почти не выиграли одномандатные округа, чтоб если что довыборы из-за их кандидатов проводить))

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Довыборы придётся не из за Оспанова, а из за шести депутатов, которые "освободили" бросив избирателей, и спровоцировав Довыборы. Удивительное дело, но все Единоросы.



    совесть у людей просто есть..в отличие от некоторых..:)

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Довыборы придётся не из за Оспанова, а из за шести депутатов, которые "освободили" бросив избирателей, и спровоцировав Довыборы. Удивительное дело, но все Единоросы.



    А ты ещё в политике "мальчик " Серёжа весь ум в косу ушёл ? Ты наверное думаешь и тебе место освободили потому ,что ты самый достойный... ?))

    Дело в том, что избираться в депутаты по закону можно только два раза в подряд, а вот если захотел на третий срок то надо прервать второй и он тогда второй срок не будет засчитан.)

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Довыборы придётся не из за Оспанова, а из за шести депутатов, которые "освободили" бросив избирателей, и спровоцировав Довыборы. Удивительное дело, но все Единоросы.



    До пьянки в Швейке Абрамова им, конечно же, далеко. Чья бы корова мычала про "бросить"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    dalinoboihik

    Сергей Труш

    Довыборы придётся не из за Оспанова, а из за шести депутатов, которые "освободили" бросив избирателей, и спровоцировав Довыборы. Удивительное дело, но все Единоросы.



    А ты ещё в политике "мальчик " Серёжа ,ты наверное думаешь и тебе место освободили потому ,что ты самый достойный... ?))

    Дело в том, что избираться в депутаты по закону можно только два раза в подряд, а вот если захотел на третий срок то надо прервать второй и он тогда второй срок не будет зачитан.)



    М?... да?... удивительно!

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Довыборы придётся не из за Оспанова, а из за шести депутатов, которые "освободили" бросив избирателей, и спровоцировав Довыборы. Удивительное дело, но все Единоросы.



    Если кандидаты от ЛПДР настолько дно, что не выйгрывают одномандатные округа, то и довыборы по ним никакие проводиться не могут априори.

    Да и ты свое место не заработал, а "накоментил", клоун

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Оптимизировать эти должности..сократить кедренейфени.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Довыборы придётся не из за Оспанова, а из за шести депутатов, которые "освободили" бросив избирателей, и спровоцировав Довыборы. Удивительное дело, но все Единоросы.



    Перейти в Зак Собрание, это бросить избирателей?

    Кукушка вообще понимает, что говорит?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    На выборах мэра Единоросы нагнали "активистов", каких-то подставных людей, которые наперебой рассказывали, что выборы мэра нужно отменить, чтобы "сэкономить деньги для бюджета", и усадили очередного ситимэнеджера.. два сити менеджера у нас уже по работали, уничтожив город, теперь вот третий... И снова траты.

    К слову, Единоросы опять обманули людей и говорили про какие-то 14 миллионов рублей, которые они, якобы, потратили бы на выборы, забыв, однако, упомянуть что это единый день голосований, и выборы мэра были одновременно с выборами губернатора.

    Едро - Лживая партия, лживые боты.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Сергей Труш

    На выборах мэра Единоросы нагнали "активистов", каких-то подставных людей, которые наперебой рассказывали, что выборы мэра нужно отменить, чтобы "сэкономить деньги для бюджета", и усадили очередного ситимэнеджера.. два сити менеджера у нас уже по работали, уничтожив город, теперь вот третий... И снова траты.

    К слову, Единоросы опять обманули людей и говорили про какие-то 14 миллионов рублей, которые они, якобы, потратили бы на выборы, забыв, однако, упомянуть что это единый день голосований, и выборы мэра были одновременно с выборами губернатора.

    Едро - Лживая партия, лживые боты.



    Твои предложения? Назначить от ЕР депутатов на места? Так ты же первый раскудахтаешься о нарушении всех норм.

    У вас есть шанс показать чего вы стоите. Партии лицемерных клоунов, где ты самый смешной, доверия не осталось. В сентябре будет этому подтверждения

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Интересно наблюдать, как едроботы боятся партийных выборов, пытаясь рассказать, как повышается ответственность их депутатов по одномандатке.. странное дело, из шести вакансий двое отлетели обобрав людей, повешав на них ипотеки, и не достроив квартиры..

    Причём Едроботы распыляются о своей заботе, сами используют все рычаги давления на членов избирательной комиссии, состоящей преимущественно из учителей школ, где находятся участки. Нагонят алкашей, те за боярышник да маргарин отголосуют. Первый раз им штоле?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    к выборам только по партийным спискам Едро никогда не подойдёт, ибо знает, народ их Едро терпеть не может.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Может разогнать эту ферму?Ну что толку от этих ручных кроликов.

    Что они есть,что нет....Все равно как им сказали коготки свои поднимать,так они и поднимают.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Сергей Труш

    к выборам только по партийным спискам Едро никогда не подойдёт, ибо знает, народ их Едро терпеть не может.



    Ты прикидываешься или правда так туп? Выйграл ли блок твоих клоунов хоть один одномандатный округ? Нет. По парт спискам от ЕР в два раза больше чем от ЛДПР.

    Лживый лицемер! Перестань врать, клоун.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    СаняCh

    Сергей Труш

    к выборам только по партийным спискам Едро никогда не подойдёт, ибо знает, народ их Едро терпеть не может.



    Ты прикидываешься или правда так туп? Выйграл ли блок твоих клоунов хоть один одномандатный округ? Нет. По парт спискам от ЕР в два раза больше чем от ЛДПР.

    Лживый лицемер! Перестань врать, клоун.



    А всё потому что карманной оппозиции, с лидером невростеником нет веры. Кстати труш такой же

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Труш популист, как и его тупые наставники, все что может, создавать дискуссии на форумах. Обида, ведь Либералов вообще не обсуждают, не о чем

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Знаток28

    Труш популист, как и его тупые наставники, все что может, создавать дискуссии на форумах. Обида, ведь Либералов вообще не обсуждают, не о чем



    Обсуждают. Пьянчуга С. Абрамов, подставное ограбление штаба, депутат заработавший больше всех на ДВ И. Абрамов, и через неделю в догонку, по совпадению, предложение Жирика не публиковать декларации о доходах.

  • Знаток28

    Знаток28
    58 минут назад

    СаняCh

    Знаток28

    Труш популист, как и его тупые наставники, все что может, создавать дискуссии на форумах. Обида, ведь Либералов вообще не обсуждают, не о чем



    Обсуждают. Пьянчуга С. Абрамов, подставное ограбление штаба, депутат заработавший больше всех на ДВ И. Абрамов, и через неделю в догонку, по совпадению, предложение Жирика не публиковать декларации о доходах.



    Гнать их, как глистов перед прививкой

  • СВС

    СВС
    26 минут назад

    а разве глистов перед прививкой гонют?

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