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Сбой в работе Сбербанка встревожил жителей Дальнего Востока

Сбой в работе Сбербанка встревожил жителей Дальнего Востока
Фото: spbdnevnik.ru

Сбой в работе Сбербанка, зафиксированный в понедельник, 24 апреля, сказался на жителях всего Дальнего Востока. С жалобами на недоступность операций в редакцию ИА «Дейта» обратились жители Владивостока, также о невозможности финансовых операций заявили хабаровчане.

По словам источника информагентства, многие клиенты остались без наличных денег, приобрести продукты по банковской карте также не представляется возможным. Кроме того, стало известно, что работа банкоматов и терминалов Сбербанка временно приостановлена и в Южно-Сахалинске. Сбой обещают устранить только к вечеру.

По словам представителя организации, в первой половине дня понедельника были зафиксированы частичные затруднения в проведении банковских операций по системе VISA.

Ранее сообщалось о недоступности электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», предназначенной для размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. СМИ писали о том, что сбой в работе банка отразился также на финансовых операциях федерального уровня.

В настоящее время специалисты Сбербанка проводят восстановительные работы.

«Операции по всем остальным платежным системам (Master Card, Maestro, Мир) проводились в штатном режиме. В настоящий момент все неполадки устранены», – прокомментировали ситуацию в пресс-центре Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк».

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#Дальний Восток #жизнь #интернет #происшествия

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