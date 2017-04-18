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Житель Благовещенска взыскал через суд моральный ущерб с «Почты России»

Житель Благовещенска взыскал через суд моральный ущерб с «Почты России»
Фото: www.spravka333333.ru

Житель Благовещенска обратился в суд с иском на «Почту России», считая, что были нарушены его права потребителя и причинен моральный вред, который горожанин оценил в 15 тысяч рублей. Благовещенский городской суд признал наличие нарушения прав потребителя, но размер компенсации морального вреда определил в 2 000 рублей. Кроме того, с ответчика взыскали госпошлину – 300 рублей.

Житель Благовещенска в судебном иске пояснил, что в его адрес было направлено почтовое извещение с почтовым идентификатором из разряда «судебные». Его представитель по доверенности прибыл в отделение связи, однако ему отказали в выдаче заказного письма.

Истец посчитал, что действия ответчика нарушили его законные права и интересы, которые повлекли неблагоприятные последствия в виде причинения морального вреда. Этот вред благовещенец оценил в 15 000 рублей. Также он посчитал необходимым подвергнуть ответчика штрафу.

Установив обстоятельства по делу, суд пришел к выводу об обоснованности требований искового заявления. Было принято решение удовлетворить иск частично: взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей. С «Почты России» в лице Благовещенского почтамта в доход городского бюджета взыскали госпошлину в размере 300 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#связь #суды

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    3 часа назад

    Уважаемые журналисты! Штраф и госпошлина - это принципиально разные вещи!

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Сейчас, если все начнут подавать в суды на этих беспредельщиков, то эту организацию прикроют во всей стране, так как она убыточная.

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