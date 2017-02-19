Автохам: на подъезде к Благовещенску водитель пересек сплошную линию (видео)

В воскресенье, 23 апреля, на подъезде к Благовещенску водитель кроссовера пересек сплошную разделительную линию на дороге, чтобы совершить обгон. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал очевидец Виктор.

Инцидент произошел на мосту через реку Зею за постом ГИБДД. Как видно на кадрах, правила нарушил водитель белого кроссовера Ford. Виктор снял происходящее на видеорегистратор.

Правила дорожного движения предусматривают за обгон через сплошную линию штраф или лишение водительских прав.

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Александр Авдеев