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Автохам: на подъезде к Благовещенску водитель пересек сплошную линию (видео)

Автохам: на подъезде к Благовещенску водитель пересек сплошную линию (видео)

В воскресенье, 23 апреля, на подъезде к Благовещенску водитель кроссовера пересек сплошную разделительную линию на дороге, чтобы совершить обгон. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал очевидец Виктор.

Инцидент произошел на мосту через реку Зею за постом ГИБДД. Как видно на кадрах, правила нарушил водитель белого кроссовера Ford. Виктор снял происходящее на видеорегистратор.

Правила дорожного движения предусматривают за обгон через сплошную линию штраф или лишение водительских прав.

Просмотров всего: 2113

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    Витя сообщил о беспрецедентно-вопиющем нарушении

    Стукачок :-|

    абидился што абагнали....

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад

    Сегодня тоже свернул к магазину через двойную сплошную.

    Надеюсь Виктора не было рядом.

  • Грешный

    Грешный
    2 часа назад

    Ай да витя, ай да БАРАБАН.

  • Грешный

    Грешный
    2 часа назад

    Из-за таких как витя, наши деды и провоевали пять лет.

  • квт

    квт
    2 часа назад

    держи конфетку,барабанщик Витя!

  • квт

    квт
    2 часа назад

    и амур.инфо отличились, новостей то больше нет, кризис жанра

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    А че не так то? Настучал на правонарушение. Вот такой форд собьет кого или причиной аварии станет, и не настучат на него, западло ж нормальным пацанам стучать.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Крысёныш

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Западло стучать а ситуация у каждого бывает

  • Кот

    Кот
    2 часа назад

    Да все правильно Витек сделал, ибо нех.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Вицли

    Сегодня тоже свернул к магазину через двойную сплошную.

    Надеюсь Виктора не было рядом.



    Виктор был на подъезде к Благовещенску...

    *а ты все также, без номеров? или повесил какие нибудь?

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    за видео прав не лишают только штраф

  • loca-loca

    loca-loca
    2 часа назад

    Причем тут стукачок,крысеныш.....из за таких торопыг невинные люди страдают.....

  • архаровец77

    архаровец77
    2 часа назад

    а витя ехал 20 км/ч и улыбался

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    А Витя у нас белый и пушистый, ниразу не нарушал видимо и ехал 20км/час специально небось. Что за народ, лишь бы стукануть друг на друга.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Витю наверное в школе гнобили и унижали вот и компенсирует за свое легендарное прошлое.

  • tano73

    tano73
    2 часа назад

    Подумаешь сплошная. Вы бы на Калининском переезде камеру поставили. Сплошная - по фигу- перестраиваются, стоп линия - по фигу-пересекают, ж/д пути - по фигу - останавливаются...

  • JuliKuz

    JuliKuz
    1 час назад

    ну Виктор... )))

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Только доносительство поможет навести порядок на улицах. Причем неплохо бы чтобы доноситель получал 20-30% от штрафа с нарушителя.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Остановите, Вите надо выйти))) а что же Витя звук в видео замУтил? Вещи какие-то нехорошие говорил?

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Да еще и название какое у видео)))

    А по теме, даже встречек небыло, обогнал и уехал никому не мешая...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Нефиг ПДД нарушать!

    Молодец, бдительный очевидец Виктор!

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Витя стукачек.Фото своё выложи

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    Shift

    Вицли

    Сегодня тоже свернул к магазину через двойную сплошную.

    Надеюсь Виктора не было рядом.



    Виктор был на подъезде к Благовещенску...

    *а ты все также, без номеров? или повесил какие нибудь?



    да купил на разборе по дешману повесил 06-06 АМБ

    говорят на Волге 2 секретаря Горкома стояли раньше, пока не тормозят, видимо по старой памяти

    там правда только передний был, а сзади я на кузове краской нарисовал, оранжевой чтобы лучше видно было всяким Викторам

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Стукачок :-|

    абидился што абагнали....



    Вот этот не успел...





    на сотом километре автодороги подъезд к Благовещенску в Ивановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Tiida и Mazda Bongo. В результате ДТП три человека от полученных травм скончались на месте ДТП, три человека получили травмы, в том числе ребенок.



    Это лучше, чем сигнал от неравнодушного водителя?



  • sanya_055

    sanya_055
    1 час назад

    Раньше народ друг другу фарами маргал. А щас одни стукачи. Аж противно что такая быдлота рядом едет

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Даешь наклейку"Я не Витёк..."

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    sanya_055

    Раньше народ друг другу фарами маргал. А щас одни стукачи. Аж противно что такая быдлота рядом едет



    А нефиг ПДД нарушать!



    Или вам трупов по дорогам мало?



  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Вицли

    Shift

    Вицли

    Сегодня тоже свернул к магазину через двойную сплошную.

    Надеюсь Виктора не было рядом.



    Виктор был на подъезде к Благовещенску...

    *а ты все также, без номеров? или повесил какие нибудь?



    да купил на разборе по дешману повесил 06-06 АМБ

    говорят на Волге 2 секретаря Горкома стояли раньше, пока не тормозят, видимо по старой памяти

    там правда только передний был, а сзади я на кузове краской нарисовал, оранжевой чтобы лучше видно было всяким Викторам



    вотжешь проныра...а я то думаю у кого второй 06-06...

    *если найдешь 10 боярышника старой партии, заменяем..будешь как чоткий пацан с двумями номерами гонзать..

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    57 минут назад

    Так то быдлота ,в данном случае, здесь водятел кроссовера.

    А что не написали про водятла,чей ролик в комментах выкладывали.тот идиот и в лоб встречке ехал(видать кукуху то ему отбили в спаринге)

  • 55

    55
    49 минут назад

    БаРмалейДаешь наклейку"Я не Витёк..."


    Или наоборот "Водитель смотри, за вами может быть Витек".

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    47 минут назад

    Он вам не Витёк)))

  • Апочемубыинет

    Апочемубыинет
    43 минуты назад

    ай да витька, ай да молодец!!!!! сдал таки с потрохами засранца!!!! регистратор наверно недавно подарили- протестил!

    ....жить то как страшно стало.... сдають на каждомъ ухлу...

  • Апочемубыинет

    Апочемубыинет
    39 минут назад

    и вообще какой толк то от этих видео/фото стукачеств????? Если ты за правду- так сообщи сразу куда следует, его найдут проверят- ели неодекват, накажут. Если обстоятельства заставили- подумает в следующий раз прежде чем полоски пересекать.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    35 минут назад

    ММС

    Витю наверное в школе гнобили и унижали вот и компенсирует за свое легендарное прошлое.



    Меня никто не гнобил в школе и даже не пытался бы. Периодически выкладываю фото дебильноприпаркованныхводятлов. А по гонщикам и алкашне не поломает 42-52-62 набрать с указанием марки, номера и направления.

    А вот таких водятлов, как в ролике, забивающих на безопасность других участников движения, надо наказывать! Если это не делает инспектор, то у нас есть Витя и ещё не один десяток неравнодушных водителей, которых уже достало автохамло.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    30 минут назад

    sanya_055

    Раньше народ друг другу фарами маргал. А щас одни стукачи. Аж противно что такая быдлота рядом едет



    А ещё раньше столько быдла на загорающийся зелёный в левый поворот по встречке не уходило. По тридцать три идиота за 10 минут до работы встречаешь, с таких документальный фильм можно было бы сделать. Чаще постфактум и инспекторы титры пишут. А вот было бы Витьков с тысячу, глядишь и трупов меньше было бы под колёсами, ибо нех нарушать ПДД.

  • ММС

    ММС
    15 минут назад

    ЛиСа

    ММС

    Витю наверное в школе гнобили и унижали вот и компенсирует за свое легендарное прошлое.



    Меня никто не гнобил в школе и даже не пытался бы. Периодически выкладываю фото дебильноприпаркованныхводятлов. А по гонщикам и алкашне не поломает 42-52-62 набрать с указанием марки, номера и направления.

    А вот таких водятлов, как в ролике, забивающих на безопасность других участников движения, надо наказывать! Если это не делает инспектор, то у нас есть Витя и ещё не один десяток неравнодушных водителей, которых уже достало автохамло.



    Правильно "Не пытался бы" Если бы во рту выросли грибы. Гнобили тебя, уверен, еще как гнобили и ты сам лично это подтверждаешь, коль отвечаешь мне, значит тебя это трогает, ты же Витек и иже с тобой десяток неравнодушных человек, морально внутренне унижены и ущерблены, Вы же не можете в открытую сказать, напрямую бороться, Вы же только как гиены из-под тишка в тихую в кулачок смеетесь и руки потираете. И кто это тебе дал такое право вершить наказание над другими, льстишь себе Витек, это не наказание, это твоя личная месть за свою ущербность и униженность.

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