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Дожди практически на всей территории Амурской области: прогноз погоды на 25 апреля

Дожди практически на всей территории Амурской области: прогноз погоды на 25 апреля
Фото: labradorka.ru

В Приамурье 25 апреля будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер выберет северо-восточное направление и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, местами по северу понижаясь до 5…10 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут плюсовую температуру и остановятся на отметках 7…12 градусов выше нуля. Местами по северу днем температура составит от нуля до плюс 5 градусов.

В Благовещенске ночью и днем 25 апреля будет облачно, ожидаются осадки. Ночью будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, в утренние часы с порывами до 13 метров в секунду. Днем ветер сменит направление на северо-восточное, местами ускоряясь до 10-15 метров в секунду. Температура в этот день в городе составит 7…9 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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