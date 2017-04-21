Десять аварий, пять погибших: сводка ДТП в Амурской области

За минувшие трое суток в Амурской области зарегистрировали десять дорожно-транспортных происшествий. В трех авариях погибли люди. ДТП со смертельным исходом случились на трассе в Ивановском районе – там погибли сразу три человека; а также в Свободном и в Благовещенске. В последних двух авариях погибли два человека.

Пятница, 21 апреля

В 04:30 в селе Верхнеблаговещенское девушка-водитель 1989 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota Rav-4, не справилась с управлением, въехала в дерево и перевернулась. В результате ДТП водитель получила травмы.

В 16:40 на сотом километре автодороги подъезд к Благовещенску в Ивановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Tiida и Mazda Bongo. В результате ДТП три человека от полученных травм скончались на месте ДТП, три человека получили травмы, в том числе ребенок. Их доставили в лечебное учреждение. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В 13:20 на втором километре автодороги Зея – Гулик в Зейском районе женщина-водитель 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota Probox, не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево. В результате ДТП водителя доставили в больницу.

Суббота, 22 апреля

В 14:10 на 28 километре автодороги Шимановск – Нововоскресеновка в Шимановском районе водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди Nissan X-Trail и въехал в него. В результате ДТП водитель Toyota Ipsum травмирован.

В 16:30 в Благовещенске в районе дома №102 по улице Красноармейской произошло ДТП с участием автомобилей Mazda МРV и Honda Accord. В аварии пострадали люди. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В 17:30 в Серышево девушка-водитель 2003 года рождения, управляя мотоциклом Ekonika, при этом не имея водительских прав, перевернулась. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.

В 20:25 в селе Чигири водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, сбил пешехода 1984 года рождения, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с различными травмами доставлен в больницу.

В 23:10 в Свободном водитель 1989 года рождения, находясь за рулем Toyota Chaiser, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево. В результате ДТП один человек погиб, два человека с травмами госпитализированы. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Воскресенье, 23 апреля

В 19:20 в Благовещенске в районе дома № 269 по улице Октябрьской женщина-водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество в движении автомобилю Suzuki Aerio. В результате ДТП девушка-пассажир 1997 года рождения с автомобиля Suzuki Aerio травмирована.

В 22:30 в Благовещенске в районе дома № 105 по улице Калинина произошло ДТП, в котором погиб пешеход. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает амурская Госавтоинспекция.

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Екатерина PL