В Благовещенске предлагают закрыть два ж/д переезда на Калинина и Тенистой

Фото: ИА "Сканер"

В областном правительстве прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На нем предложили закрыть два малодеятельных железнодорожных переезда не эксплуатируемой ветки ОПС. Речь идет о переездах, расположенных на магистральных улицах Благовещенска – Калинина и Тенистой.

«За 2016 год и до конца апреля 2017 года на охраняемых переездах, обслуживаемых дежурными работниками, зафиксировано 27 нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств», – доложил о состоянии аварийности на железнодорожных переездах заместитель начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению Петр Васильевич Сапрыгин.

После чего на заседании озвучили предложение рассмотреть вопрос о закрытии железнодорожных переездов на улица Калинина и Тенистой. Как сообщалось ранее, 8 марта в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Калинина автомобиль столкнулся с тепловозом.

Также, чтобы избежать ДТП и нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах, к ЗабЖД обратились с просьбой обустроить переезды комплексами фото- и видеофиксации.

«В течение года по всей области проводятся мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. В этом году нами передано в муниципальную собственность 42 комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Благовещенску передано 25 комплексов, Белогорску – 4, Свободному – 3 и по два комплекса – Тынде, Шимановску, Райчихинску, Тамбовскому району и Зее. На почтовые расходы выделено 4 806 тысяч рублей в 2017 году», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Помимо этого, на заседании обсудили причины аварийности при организованной перевозке групп детей. По информации минтрансстроя, основными причинами ДТП с участием детей являются нарушения обязательных требований транспортного законодательства РФ со стороны организаторов перевозок и водителей.

В ходе заседания решили усилить контроль за организованной перевозкой групп детей, рассмотреть возможность создания специализированных предприятий по организованным детским перевозкам автобусами или закрепления перевозки школьников за специализированными пассажирскими автотранспортными предприятиями и включить в обязанности осуществление технического обслуживания автобусов для детских перевозок и выпуск их на линию.

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#областная власть #транспорт

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Екатерина PL