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В Благовещенске предлагают закрыть два ж/д переезда на Калинина и Тенистой

В Благовещенске предлагают закрыть два ж/д переезда на Калинина и Тенистой
Фото: ИА "Сканер"

В областном правительстве прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На нем предложили закрыть два малодеятельных железнодорожных переезда не эксплуатируемой ветки ОПС. Речь идет о переездах, расположенных на магистральных улицах Благовещенска – Калинина и Тенистой.

«За 2016 год и до конца апреля 2017 года на охраняемых переездах, обслуживаемых дежурными работниками, зафиксировано 27 нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств», – доложил о состоянии аварийности на железнодорожных переездах заместитель начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению Петр Васильевич Сапрыгин.

После чего на заседании озвучили предложение рассмотреть вопрос о закрытии железнодорожных переездов на улица Калинина и Тенистой. Как сообщалось ранее, 8 марта в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Калинина автомобиль столкнулся с тепловозом.

Также, чтобы избежать ДТП и нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах, к ЗабЖД обратились с просьбой обустроить переезды комплексами фото- и видеофиксации.

«В течение года по всей области проводятся мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. В этом году нами передано в муниципальную собственность 42 комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Благовещенску передано 25 комплексов, Белогорску – 4, Свободному – 3 и по два комплекса – Тынде, Шимановску, Райчихинску, Тамбовскому району и Зее. На почтовые расходы выделено 4 806 тысяч рублей в 2017 году», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Помимо этого, на заседании обсудили причины аварийности при организованной перевозке групп детей. По информации минтрансстроя, основными причинами ДТП с участием детей являются нарушения обязательных требований транспортного законодательства РФ со стороны организаторов перевозок и водителей.

В ходе заседания решили усилить контроль за организованной перевозкой групп детей, рассмотреть возможность создания специализированных предприятий по организованным детским перевозкам автобусами или закрепления перевозки школьников за специализированными пассажирскими автотранспортными предприятиями и включить в обязанности осуществление технического обслуживания автобусов для детских перевозок и выпуск их на линию.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • LaDa24

    LaDa24
    3 часа назад

    А уголь к тэц они будут самолетами доставлять или на горбу носить?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    3 часа назад

    ))))Нет, это вы там ездить не будете)))

  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    LaDa24А уголь к тэц они будут самолетами доставлять или на горбу носить?


    Там два пути, путь к тэц никто трогать не собирается. Вы город знаете?

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    3 часа назад

    Быстрее для нас транспортные артерии закроют, чем уберут переезды. Но с другой стороны убрали людей с рабочих мест там, так поставили бы нормальную защитную аппаратуру (шлагбаумы например).

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    а рельсы на ЖД вокзале уже начали демонтировать?

  • ANTANTA

    ANTANTA
    3 часа назад

    Читайте внимательно,одну и туже ветку закрыть, часть её проходит через ул. Калинино, вторая часть через ул.Тенистую. Если договаряться то меньше скокать предеться,причем здесь уголь.

  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    ANTANTA

    Читайте внимательно,одну и туже ветку закрыть, часть её проходит через ул. Калинино, вторая часть через ул.Тенистую. Если договаряться то меньше скокать предеться,причем здесь уголь.



    Они не знают города, не знают что такое ОПС и какая ЖД ветка идёт на базу ОПС.

  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    Сергей Труша рельсы на ЖД вокзале уже начали демонтировать?


    А депутатам мозги уже начали демонтировать?

    Хотя... вопрос снимается. Ибо ответ на него уже и так очевиден :)

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Сергей Труш

    а рельсы на ЖД вокзале уже начали демонтировать?



    Когда уже твои клоунские выходки "демонтируют"?

  • Wor4chun

    Wor4chun
    1 час назад

    Рельсы со стороны Тенистой уже лет 10 назад можно было разобрать, а так-же возле бывшего "Троллейбусного депо".

    Непонятно причём тут разговор про аварии на действующем переезде, через который идет уголь на ТЭЦ. Дураков на дорогах всегда хватает.

  • vertex

    vertex
    41 минута назад

    Там давно уже торгаши свои ларьки поставили возле опс на жд линии.

    Ну а в той стороне, где какое - то построище нумеров и автостоянка, видимо участок дальше, кому - то приглянулся.

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