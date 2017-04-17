У жителя амурского села сгорели снегоход, грузовик, квадроцикл и легковушка

Фото: 28.mchs.gov.ru

В воскресенье, 23 апреля, в селе Нижняя Полтавка загорелся гараж. Пламя уничтожило всю технику, которая в нем находилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Сообщение о пожаре поступило в ночное время. Горел частный гараж, в котором находились снегоход, грузовик иностранного производства, квадроцикл и отечественная легковушка. Когда на место происшествия прибыли пожарные, гараж уже горел открытым пламенем. Для ликвидации открытого горения потребовалось около получаса.

Гараж был полностью уничтожен огнем, находившаяся в нем техника сгорела. Рядом стоящий жилой дом удалось спасти.

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Александр Авдеев