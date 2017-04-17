Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:59 3

У жителя амурского села сгорели снегоход, грузовик, квадроцикл и легковушка

У жителя амурского села сгорели снегоход, грузовик, квадроцикл и легковушка
Фото: 28.mchs.gov.ru

В воскресенье, 23 апреля, в селе Нижняя Полтавка загорелся гараж. Пламя уничтожило всю технику, которая в нем находилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Сообщение о пожаре поступило в ночное время. Горел частный гараж, в котором находились снегоход, грузовик иностранного производства, квадроцикл и отечественная легковушка. Когда на место происшествия прибыли пожарные, гараж уже горел открытым пламенем. Для ликвидации открытого горения потребовалось около получаса.

Гараж был полностью уничтожен огнем, находившаяся в нем техника сгорела. Рядом стоящий жилой дом удалось спасти.

Просмотров всего: 1194

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Печально.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    3 часа назад

    Самовозгорание или поджог? Интересно техника застрахована?... Терпения владельцу

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Бедные сельские жители. Это всё "путинвиноват". Главное - люди не пострадали. А барахло дело наживное.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Сковородинском районе управляйка незаконно брала плату за выдачу справок
В России и мире

Сбой в работе Сбербанка встревожил жителей Дальнего Востока
Происшествия 37

Автохам: на подъезде к Благовещенску водитель пересек сплошную линию (видео)
Происшествия 1

Десять аварий, пять погибших: сводка ДТП в Амурской области

сегодня, 13:38