В ДТП, случившемся в Ивановском районе, погибли три человека

В пятницу, 21 апреля, в 16:40, на сотом километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» в Ивановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Tiida и Mazda Bongo. В результате столкновения три человека от полученных травм скончались на месте, сообщает ГИБДД Амурской области.

Еще трое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, с травмами доставлены в лечебное учреждение. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по информации очевидцев, авария случилась между селами Ивановка и Ровное. Они рассказали о столкнувшихся лоб в лоб микрогрузовике и легковом автомобиле, причем легковой автомобиль, похоже, находился на встречной полосе. Они также заметили три тела, лежавших неподалеку от разбитых машин.

Всего, по информации областной Госавтоинспекции, с 21 по 23 апреля случилось 10 ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

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Василий Кленин