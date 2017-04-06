Российские города не попали в тoп-200 самых безопасных на планете

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Столица Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби признана самым безопасным городом в мире. Рейтинг, в который вошли 378 городов со всей планеты, составлен порталом Numbeo.com. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The National.

Также в перечне безопасных городов оказались германский Мюнхен, тайваньский Тайбэй, швейцарские Базель и Цюрих, столица Катара Доха, а также Сингапур. Как пояснил представитель Numbeo, согласно их методике расчёта, городу присваивается статус безопасного в случае если уровень преступности в нём составляет ниже 20 баллов. Для лидера рейтинга – Абу-Даби – этот индекс составил 14,4 балла. По данным полиции города, в нём на 100 тысяч жителей в 2011 году приходилось 119,8 преступления. Двумя годами позже цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м – до 83,8.

Как отметил вице-премьер и глава МВД ОАЭ Шейх Саиф бин Зайед, в настоящее время в стране зафиксирован самый низкий уровень насильственных преступлений в мире. Что касается ненасильственных преступлений, то наиболее частые правонарушения в Объединённых Арабских Эмиратах – это нарушения ПДД, мелкие кражи, мошенничество и киберпреступления. Прочие случаи связаны с сексуальными домогательствами, проституцией, употреблением алкоголя и публичными проявлениями любви, запрещёнными в ОАЭ.

Помимо вышеперечисленных населённых пунктов, низкий уровень преступности, по мнению составителей рейтинга, отмечен в городах, набравших от 20 до 40 баллов. Так, в числе прочих, в эту категорию попали Берн, Гонконг и Минск. Таким образом, белорусскую столицу признали самым безопасным городом в СНГ – в общем рейтинге он занял 28-е место.

Москва же в списке Numbeo расположена на 205-м месте. Российская столица набрала 45,32 балла, что, по меркам авторов исследования, является «умеренным уровнем преступности».

Ниже российской столицы в рейтинге расположены в том числе Стокгольм, Афины, София, Окленд, Рим, Брюссель, Дублин и Манчестер.

Наиболее опасным городом в мире признана столица Венесуэлы Каракас. Здесь уровень преступности превышает 80 баллов.

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#жизнь

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Алексей Воскобойников