Благовещенские супермаркеты ищут способы привлечь покупателей

В Благовещенске работают больше полутора тысяч объектов розничной торговли. Больше 800 из них предлагают амурчанам непродовольственные товары, остальные – продукты. В этих условиях торговым сетям приходится отвоевывать своего покупателя, заманивая специальными предложениями.

В начале этого года амурские торговые сети начали активно снижать цены из-за конкуренции. В Благовещенске продуктовые супермаркеты чуть ли не на каждом шагу. Поэтому торговые сети всячески заманивают покупателей. Во-первых, заботятся о том, чтобы человеку было приятно находиться внутри – от формата магазинов-складов переходят к аккуратным, чистым супермаркетам. А чтобы цены не кусались, отдают приоритет местным производителям.

«В наших магазинах мы поменяли оборудование, выкладку сделали более удобную для наших покупателей. Мы работаем над ценами, их снижаем, мониторим. В последнее время у нас снизились цены на овощи, фрукты, чай и кондитерские изделия», – рассказала директор магазина Галина Портных.

Другие торговые сети привлекают покупателей изысками и разнообразием продукции. Так, в одном из супермаркетов хвалятся свежими продуктами, продуктами для здорового питания, мясными деликатесами, кондитерскими изделиями и сырами. Также покупателей стремятся удивить эксклюзивными товарами из Армении, Белоруссии, Сербии и Таиланда.

Еще один беспроигрышный вариант – скидки и специальные предложения. «Последнее время большинство покупателей привлекают товары, которые продаются по специальным акциям. Цены на такие товары временно снижаются поставщиком. У нас таких товаров тоже очень много. Также у нас действуют специальные акции-предложения. Например, скидка на готовую продукцию в утренние и вечерние часы. Еженедельно у нас проходит рыбный четверг. Еще наше главное преимущество – это бонусная карта», – сказала маркетолог супермаркета Дарья Токарь.

Недавно открывшийся гипермаркет привлекает потребителей новизной и своими акциями. Оранжевые ценники на товары со скидками там есть в каждом торговом направлении. Амурчанам предлагают сэкономить не только на продуктах, но и на хозяйственных товарах.

«Мы работаем скрупулезно с ценами, стараемся заключать контракты с поставщиками напрямую, чтобы избежать дополнительной надбавки посредника. Мы снижаем цены не только когда поставщик нам хочет провести акцию и снижает закупочную цену. Мы проводим акции именно от нашего магазина с глубокой скидкой. Вся информация у нас на баннерах на входе», – поделилась маркетолог гипермаркета Ксения Бобровник.

Как вести ценовую политику, в магазинах решают самостоятельно. Цены на товар устанавливают сами предприниматели. Насколько они готовы идти навстречу покупателям, люди могут определить по ценникам.

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Екатерина PL