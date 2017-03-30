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Благовещенские супермаркеты ищут способы привлечь покупателей

Благовещенские супермаркеты ищут способы привлечь покупателей

В Благовещенске работают больше полутора тысяч объектов розничной торговли. Больше 800 из них предлагают амурчанам непродовольственные товары, остальные – продукты. В этих условиях торговым сетям приходится отвоевывать своего покупателя, заманивая специальными предложениями.

В начале этого года амурские торговые сети начали активно снижать цены из-за конкуренции. В Благовещенске продуктовые супермаркеты чуть ли не на каждом шагу. Поэтому торговые сети всячески заманивают покупателей. Во-первых, заботятся о том, чтобы человеку было приятно находиться внутри – от формата магазинов-складов переходят к аккуратным, чистым супермаркетам. А чтобы цены не кусались, отдают приоритет местным производителям.

«В наших магазинах мы поменяли оборудование, выкладку сделали более удобную для наших покупателей. Мы работаем над ценами, их снижаем, мониторим. В последнее время у нас снизились цены на овощи, фрукты, чай и кондитерские изделия», – рассказала директор магазина Галина Портных.

Другие торговые сети привлекают покупателей изысками и разнообразием продукции. Так, в одном из супермаркетов хвалятся свежими продуктами, продуктами для здорового питания, мясными деликатесами, кондитерскими изделиями и сырами. Также покупателей стремятся удивить эксклюзивными товарами из Армении, Белоруссии, Сербии и Таиланда.

Еще один беспроигрышный вариант – скидки и специальные предложения. «Последнее время большинство покупателей привлекают товары, которые продаются по специальным акциям. Цены на такие товары временно снижаются поставщиком. У нас таких товаров тоже очень много. Также у нас действуют специальные акции-предложения. Например, скидка на готовую продукцию в утренние и вечерние часы. Еженедельно у нас проходит рыбный четверг. Еще наше главное преимущество – это бонусная карта», – сказала маркетолог супермаркета Дарья Токарь.

Недавно открывшийся гипермаркет привлекает потребителей новизной и своими акциями. Оранжевые ценники на товары со скидками там есть в каждом торговом направлении. Амурчанам предлагают сэкономить не только на продуктах, но и на хозяйственных товарах.

«Мы работаем скрупулезно с ценами, стараемся заключать контракты с поставщиками напрямую, чтобы избежать дополнительной надбавки посредника. Мы снижаем цены не только когда поставщик нам хочет провести акцию и снижает закупочную цену. Мы проводим акции именно от нашего магазина с глубокой скидкой. Вся информация у нас на баннерах на входе», – поделилась маркетолог гипермаркета Ксения Бобровник.

Как вести ценовую политику, в магазинах решают самостоятельно. Цены на товар устанавливают сами предприниматели. Насколько они готовы идти навстречу покупателям, люди могут определить по ценникам.

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#торговля #цены

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    5 часов назад



    ...с глубокой скидкой



    :-D

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    4 часа назад



    А чтобы цены не кусались, отдают приоритет местным производителям.

    «В наших магазинах мы поменяли оборудование, выкладку сделали более удобную для наших покупателей. Мы работаем над ценами, их снижаем, мониторим. В последнее время у нас снизились цены на овощи, фрукты, чай и кондитерские изделия», – рассказала директор магазина Галина Портных.



    да-да-да. покиваем сказочникам из супермаркетов.

    а что же на самом деле? накрутки на производителя 280%? не, не слышали.

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад



    Еще один беспроигрышный вариант привлечь покупателей – скидки и специальные предложения. «Последнее время большинство покупателей привлекают товары, которые продаются по специальным акциям. Цены на такие товары временно снижаются поставщиком.



    Здорово, чОрт побери! Ещеб сделали скидки на всю просрочку (а то её столько, в этих заботливых суперпупермаркетах)

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    DeamonX



    ...с глубокой скидкой



    :-D



    И манят и манят глубокой специальной ....

  • Sapsanische

    Sapsanische
    4 часа назад

    все просто. яркое освещение - в магазине не должно быть полумрака, которые погружает покупателя в сон. Старые лампы заменить на светодиодные. Хорошая вентиляция - там где много холодильного оборудования душно, жарко. Кстати, есть еще прикол. Например, магазин купил открытые бонеты (холодильники), они постоянно отребляют электроэенргию и выдют тепло от компрессоров ( не везде есть выносной холод). В итоге, температура вокруг бонетов повышается, компрессоры опять вынужденны работы. Растут затраты на электроэнергию, а летом и на кондиционирование.

    Чистота. В магазине должно быть чисто. Без вариантов.

    Программы лояльности - это отдельный большой разговор. А у меня еще дел много )))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    В Самбери резко взвинтили цены на фрукты...Считают что достаточно вложились в "приманивание"?

  • Sapsanische

    Sapsanische
    4 часа назад

    погуляли - и хватит )))

  • kibitzer

    kibitzer
    4 часа назад

    Пришел новый супермаркет и все старые монополисты разом засуетились (:

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Постройте ещё пару супермаркетов!

  • Дамбо

    Дамбо
    4 часа назад

    Самбери и даром не нужен. Отвратительная выкладка товара, сахар так и не нашли, в итоге купили его в Кэшке.

    Между стеллажами практически нет свободного места из-за наставленных гор коробок с товарами. Два покупателя с тележками, попавшие в один "поток", не разъедутся - кому-то придется пятиться и пропускать другого.

    Ну и, наконец, цены. Были неприятно удивлены, увидев в Самбери соус чили за 60 рублей. Точно такой же берем в Кэшке в два(!!!) раза дешевле.

    Короче, Самбери, прощай - наша встреча была ошибкой :-)

  • just me

    just me
    3 часа назад

    Дамбо

    Самбери и даром не нужен. Отвратительная выкладка товара, сахар так и не нашли, в итоге купили его в Кэшке. Между стеллажами практически нет свободного места из-за наставленных гор коробок с товарами. Два покупателя с тележками, попавшие в один "поток", не разъедутся - кому-то придется пятиться и пропускать другого. Ну и, наконец, цены. Были неприятно удивлены, увидев в Самбери соус чили за 60 рублей. Точно такой же берем в Кэшке в два(!!!) раза дешевле. Короче, Самбери, прощай - наша встреча была ошибкой :-)



    Была без радости любовь, разлука будет без печали)))

    Так и не выбралась посмотреть, что за зверь такой этот Самбери.

  • DeamonX

    DeamonX
    2 часа назад

    Дамбо

    Самбери и даром не нужен. Отвратительная выкладка товара, сахар так и не нашли, в итоге купили его в Кэшке. Между стеллажами практически нет свободного места из-за наставленных гор коробок с товарами. Два покупателя с тележками, попавшие в один "поток", не разъедутся - кому-то придется пятиться и пропускать другого. Ну и, наконец, цены. Были неприятно удивлены, увидев в Самбери соус чили за 60 рублей. Точно такой же берем в Кэшке в два(!!!) раза дешевле. Короче, Самбери, прощай - наша встреча была ошибкой :-)



    А в кэшке нашли?? КМС по ориентированию чтоле? ))

  • Дамбо

    Дамбо
    2 часа назад

    DeamonX, нашли, представьте себе) Той, что в Островах. Там, по крайней мере, выкладка товара подчиняется большей логике.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Дамбо

    Самбери и даром не нужен. Отвратительная выкладка товара, сахар так и не нашли, в итоге купили его в Кэшке.



    Хм...



    А мне Самбери понравился.



    И сахар там подешевле кэшевского, и искать его не пришлось.



    Проходы да, узковаты.



    Но это можно списать на недавнее открытие и покупательский ажиотаж.



    Схлынет пиковый наплыв покупателей и любопытствующих и станет посвободнее. Надеюсь.



    Планирую раз в неделю заходить туда, отовариваться.



    А вы не ходите в гадкий Самбери! Нефиг толпу создавать!



  • kibitzer

    kibitzer
    28 минут назад

    2Oldlord

    Я с Вами полностью согласен.

    Только, в отделе фрукты-овощи бы навести порядок.

    А то ощущение, что половину овощей тупо выкинули в мусор, а их заботливо достали и продают.

    В любом случае, потребитель в массовости своей выбирает цену.

    А цена в "Самбери" ниже, чем у аналогичных супермаркетов.

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