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Лолиту не пустили на Украину к больной дочери из-за посещения певицей Крыма в 2015 году

Лолиту не пустили на Украину к больной дочери из-за посещения певицей Крыма в 2015 году
Фото: ua-reporter.com

Известную российскую певицу Лолиту Милявскую пограничники сняли с поезда Москва – Киев ввиду запрета ей на въезд на Украину, в которой находится больная дочь артистки. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Инцидент произошёл утром в воскресенье, 23 апреля, на пункте контроля железнодорожного сообщения «Конотоп» (Сумская область).

Певица сообщила в Instagram, что сотрудники пограничной службы объяснили свой отказ во въезде на Украину тем, что Лолита посещала крымский город Керчь в 2015 году.

«Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда. Не могу навестить своего ребёнка, который заболел», – сообщила расстроенная артистка, которая, к слову, является уроженкой Украины.

В этот же день пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил, что во время оформления пассажиров поезда сообщением Москва –Киев была обнаружена гражданка России Лолита Милявская, в отношении которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ей законодательства Украины и посещении Крыма через закрытые пункты пропуска.

«На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы Украины и запрещён въезд на три года», – цитирует запись пресс-секретаря в Facebook «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на территорию Украины не пустили Елену Воробей. Артистка ехала с новой концертной программой, но не смогла покинуть аэропорт.

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#политика #Украина

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