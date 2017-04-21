В Благовещенске в районе Калинина – Ломоносова насмерть сбили пешехода

Фото: Pg12.ru

В Благовещенске 23 апреля вечером произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась недалеко от перекрестка Калинина – Ломоносова. В результате происшествия погибла девушка-пешеход.

По словам очевидцев, девушку сбил пассажирский автобус. В амурской Госавтоинспекции информацию о ДТП и погибшем пешеходе подтвердили, но подробности пока не сообщаются. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Видео взято с @dps_bl.kontrol

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Екатерина PL