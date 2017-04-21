В Благовещенске в районе Калинина – Ломоносова насмерть сбили пешехода
В Благовещенске 23 апреля вечером произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась недалеко от перекрестка Калинина – Ломоносова. В результате происшествия погибла девушка-пешеход.
По словам очевидцев, девушку сбил пассажирский автобус. В амурской Госавтоинспекции информацию о ДТП и погибшем пешеходе подтвердили, но подробности пока не сообщаются. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Видео взято с @dps_bl.kontrol
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