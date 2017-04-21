Юные хоккеисты из Свободного прошли в дальневосточный этап турнира «Добрый лед»

Фото: minsportamur.ru

Хоккеисты из свободненской команды «Союз» выиграли областной этап всероссийского турнира детских команд «Добрый лед» и поедут в Хабаровский край на дальневосточные соревнования. Для этого им пришлось занять первое месте, состязаясь еще с тремя командами из Благовещенска и Райчихинска.

Соревнования прошли на крытом катке спорткомплекса «Спартак». В них участвовали команды «Форвард», «Форвард-2006» из Благовещенска, «Союз» из Свободного и «Амур-Уголь» из Райчихинска.

Хоккеисты Свободного и благовещенского «Форварда» выиграли по два матча и встретились между собой в последнем туре. Практически два периода на табло горели нули. Лишь за пять минут до второго перерыва свободненцы сумели распечатать ворота хозяев площадки. Получив передачу от товарища по команде, Альберт Сухоруких выждал паузу и эффектно отправил шайбу «в девятку». Еще через минуту от второго гола «Форвард» спасла штанга.

В третьем периоде благовещенцы бросились спасать матч, но реальная возможность у них была лишь однажды, когда за две минуты до конца игры, заменив вратаря на шестого полевого игрока, они едва не провели голевую атаку. Голкипер «Союза» зафиксировал шайбу практически на линии ворот. На последних секундах свободненцы сумели сбить атакующий напор хозяев, забив гол в пустые ворота соперника: победную точку поставил Ярослав Мережко.

«Мы построили игру от обороны, – рассказал после игры тренер свободненцев Игорь Дунаев. – Матч получился равным, просто нам удалось реализовать свои моменты. Хотелось бы, чтобы судейство на детских турнирах было более профессиональным. Я не хочу сказать, что кто-то свистел в одну сторону, но некоторые моменты оставляют вопросы. В целом соревнования в Благовещенске были прекрасно организованы и соответствовали высокому статусу всероссийских».

Лучшими игроками турнира были признаны Даниил Курносов («Союз»), Роман Ткаченко («Форвард»), Владимир Иванов («Форвард-2006»), Эдуард Шербович («Амур-Уголь»).

Теперь свободненский «Союз» представит Амурскую область на дальневосточном этапе «Доброго льда», который пройдет в октябре этого года в поселке Ванино Хабаровского края, сообщает сайт областного министерства спорта.

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#дети #спорт

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Василий Кленин