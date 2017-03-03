Более 10 амурчанок направили на оперативное лечение после дня открытых дверей в онкодиспансере

Фото: Минсоцзащиты Амурской области

В день открытых дверей, который в Амурском онкодиспансере прошел 22 апреля, поликлинику посетили около 100 амурчанок. Акцию провели в целях раннего выявления заболеваний молочной железы. Более чем у 10 пациенток выявили фоновую патологию.

Все женщины получили бесплатные консультации врачей онкологов-маммологов. Специалисты провели 25 ультразвуковых исследований молочных желез и 50 маммографий. Также 95 пациенток прошли обследование на онкомаркеры.

У одной пациентки специалисты заподозрили злокачественное новообразование. Женщину сразу же направили на дополнительное обследование, чтобы как можно оперативнее начать специализированное лечение.

«Более чем у десяти пациенток выявлена фоновая патология. Всем им рекомендовано оперативное лечение в онкологическом диспансере. Фоновая патология в ряде случаев может привести к раку, поэтому здесь главное своевременно заподозрить заболевание и определить дальнейшую тактику обследования и лечения», – рассказала главный врач онкодиспансера Светлана Леонтьева.

В онкодиспансере отметили, что такие акции становятся все востребованнее среди амурчанок. Проводить дни открытых дверей в поликлинике будут регулярно.

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#здоровье

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Нино Кохреидзе