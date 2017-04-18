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Во Владивостоке дети прыгали на «тарзанке» с крыши заброшенной девятиэтажки

Во Владивостоке дети прыгали на «тарзанке» с крыши заброшенной девятиэтажки
deita.ru

Во Владивостоке Следственный комитет начал доследственную проверку по сообщению СМИ об опасных играх школьников на крыше недостроенной больницы. Как стало известно, в минувшие выходные группа подростков совершала прыжки на «тарзанке» с крыши девятиэтажного здания, передаёт ИА «Дейта».

Как рассказали очевидцы, дети бегали по крыше заброшенного здания, расположенного на пересечении Ватутина и Стрелковой, и прыгали на «тарзанке» с девятого этажа здания. Бдительные граждане вызвали полицию. Стражи порядка приехали, посмотрели на происходящее и уехали, не предприняв никаких действий.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 93 УК РФ (халатность).

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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