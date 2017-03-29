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За неделю амурчане обнаружили пять клещей, зараженных энцефалитом и боррелиозом

За неделю амурчане обнаружили пять клещей, зараженных энцефалитом и боррелиозом
Фото: vreditel-stoi.ru

За прошедшую неделю, с 17 по 23 апреля, зарегистрировано 48 случаев укусов клещей. Каждый четвертый укушенный – ребенок. За это время исследовали 29 клещей, из них 19 доставили от пострадавших. В результате исследований выявили четырех паразитов, зараженных вирусом клещевого энцефалита и одного клеща, зараженного возбудителем боррелиоза.

Всем пострадавшим проведена экстренная серопрофилактика и назначено превентивное лечение. Также проведены акарицидные обработки 10,6 гектара территорий детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов.

Ранее, с 10 по 16 апреля, в Амурской области было зарегистрировано 50 случаев укусов клещей, в том числе восемь – среди детей. Экстренная серопрофилактика также проведена всем подлежащим лицам.

В связи с высокой активностью паразитов, областное управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует при посещении леса, садово-огородных участков использовать индивидуальные средства защиты и репелленты. Напоминаем, что самым надежным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

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#здоровье #природа #происшествия

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