Учёные выяснили, какой алкогольный напиток наиболее вреден для организма

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Канадские учёные задались целью выяснить, какой из алкогольных напитков представляет наибольшую опасность для здоровья человека. В ходе исследования специалисты анализировали воздействие как алкогольных, так и энергетических напитков, передаёт «Федеральное агентство новостей».

В своей работе исследователи опирались на результаты другой группы учёных, ранее установивших опасность для здоровья энергетических напитков. Новый анализ предполагал оценку влияния на организм сочетания алкоголя и энергетиков. Специалисты пояснили: поступление в кровь одновременно алкоголя и компонентов энергетика наносит максимальный вред, провоцируя при этом человека на поступки, связанные с риском для здоровья и жизни. Спиртное приводит к замедлению реакции человека и ухудшению им контроля над собственным телом, а энергетики, напротив, стимулируют организм на активные действия.

Таким образом, если употребивший алкоголь человек начинает чувствовать упадок сил и пытается снять сонное состояние при помощи энергетика, то это способно привести к «ложной активности», когда контролировать действия слишком трудно. Это, уверены авторы исследования, может привести к травмам и несчастным случаям, а также нанести значительный вред сердечно-сосудистой системе.

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#здоровье #наука

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Алексей Воскобойников