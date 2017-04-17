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Амурские ветераны получат поздравительные письма от президента страны

Амурские ветераны получат поздравительные письма от президента страны
Фото: komi.er.ru

С 2 по 9 мая «Почта России» в Амурской области будет рассылать поздравительные письма ветеранам к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открытки за подписью президента получат 3 788 фронтовиков и тружеников тыла. 2 982 из них – женщины.

По сравнению с прошлым годом, число амурских ветеранов сократилось на 960 человек.

Из общего числа 3 788 ветеранов поздравления получат 319 участников Великой Отечественной войны, 16 инвалидов войны, 15 амурчан, награждённых медалью «Житель блокадного Ленинграда», 58 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. Самая большая категория из всех получателей президентских посланий – труженики тыла – 3 380 человек.

Пенсионный фонд России по поручению администрации президента Российской Федерации предоставляет подобные сведения с 2002 года. Персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес проживания и другое) всех ветеранов содержатся в базе данных назначения и перерасчета пенсий, социальных выплат Пенсионного фонда.

Доставка писем будет производиться с 2 по 9 мая. Именные поздравления за подписью президента России входят в разряд правительственных и вручаются непосредственно адресату.

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#память #праздники #российская власть

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