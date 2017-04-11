В Приамурье падают темпы ввода жилья

За первый квартал этого года в Амурской области в эксплуатацию ввели на 22,5 % меньше квартир, чем за аналогичный период 2016 года. Такие данные приводит Амурстат.

С начала 2017 года в Амурской области сдали 286 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 17 200 квадратных метров. В 2016 году к апрелю ввели 22 200 квадратов. Если сравнивать показатели этого года с прошлым, то за первый квартал снижение составило 22,5 %. Хотя в 2016-м строительный рынок жилья, напротив, показал рост на 30,4 % к уровню 2015 года.

По данным Амурстата, средняя стоимость квадратного метра жилья в Приамурье на первичном рынке сегодня составляет 51 424 рубля, на вторичном – 50 861.

Интересно, что себестоимость строительства, по данным статистиков, снижается. Так, средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра площади жилых домов за первый квартал 2017 года составила 39 043 рубля. Ровно год назад один квадрат строителям обходился в 42 192 рубля.

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#жизнь #строительство

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Нино Кохреидзе