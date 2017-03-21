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Пьяный благовещенец заявил, что в аэропорту лежит бомба

Пьяный благовещенец заявил, что в аэропорту лежит бомба

15 апреля безработный житель Благовещенска в нетрезвом состоянии проник на территорию благовещенского аэропорта, где его задержали сотрудники транспортной полиции. В момент задержания он заявил сотрудникам правопорядка, что на территории аэропорта находится взрывное устройство.

Сообщение о бомбе оказалось ложным. Благовещенский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело в отношении задержанного по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#происшествия

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