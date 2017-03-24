Рейс Благовещенск – Москва задерживается из-за замены самолета

Фото: FlightCashBack.com

В благовещенском аэропорту перенесли время вылета самолета, следующего рейсом № 182 Благовещенск – Москва. Задержка составляет три часа. Это связано с поздним прибытием воздушного судна из столицы в областной центр Приамурья.

Как сообщили в благовещенском аэропорту, изначально самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» должен был прибыть в Благовещенск в 08:00, но в Домодедово судно пришлось заменить по техническим причинам. В связи с этим борт прибудет в Благовещенск позже – в 11:40.

Вылет самолета из областного центра обратно в Москву в планировался на 10:00. В итоге рейс Благовещенск – Москва задержан до 13:00.

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#происшествия #транспорт

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Екатерина PL