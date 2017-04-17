В Голливуде на Аллее славы осквернили звезду Трампа

Фото: life.ru

На знаменитой голливудской Аллее славы неизвестные осквернили плитку со звездой, носящей имя нынешнего президента США Дональда Трампа. Как отмечает портал TMZ, злоумышленник написал на ней крепкое ругательство, передаёт ИА Regnum.

Оскорбительная надпись появилась на звезде американского лидера в минувшие выходные. При этом, как отметил источник сайта, правоохранителям не было ничего известно об акте вандализма.

Это не единственный случай, когда звезда Трампа страдает от его недоброжелателей – подобные случаи происходили и ранее. Наибольшую известность получил инцидент, произошедший осенью прошлого года, когда Джеймс Отис разбил вмонтированную в бульвар звезду кувалдой. Тогда вандалу удалось избежать заключения под стражу: он получил условный срок и вынужден был заплатить несколько тысяч долларов штрафа. Меж тем, замена разбитой плиты обошлась торгово-промышленной палате Голливуда в 30 тысяч долларов.

Произошедшее в минувшие выходные является первым случаем покушения на звезду Трампа с момента вступления его в должность президента США.

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#происшествия #США

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Алексей Воскобойников