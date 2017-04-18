Цены на бензин в США и РФ практически сравнялись

Фото: kaspyinfo.ru

В первом квартале 2017 года стоимость одного литра бензина в США и РФ практически сравнялась. В указанный период один литр топлива как в Соединённых Штатах, так и в РФ продавали за 0,68 доллара, передаёт ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом цена одного американского галлона (3,79 литра) в США составляла 2,57 доллара, а в России – на один цент больше. В четвёртом квартале 2016 года бензин был дешевле в России – 2,36 доллара за американский галлон, в США – 2,54 доллара.

Всего в рейтинг стран с дешёвым бензином вошла 61 страна. Россия в этом списке оказалась на 11-й строчке, США – на десятой. Самые низкие цены зафиксированы в Венесуэле, Саудовской Аравии, Иране, Египте и Кувейте.

Как отмечает Bloomberg, двухлетняя рецессия в Российской Федерации в текущем году, вероятно, завершится. По мнению аналитиков агентства, поддержку стране оказывает рост цен на нефть и избрание в США нового президента, который может проводить более мягкую политику в отношении Кремля.

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#США #экономика

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Алексей Воскобойников