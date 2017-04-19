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В Приамурье усилится ветер и пройдет слабый дождь: прогноз погоды на 24 апреля

В Приамурье усилится ветер и пройдет слабый дождь: прогноз погоды на 24 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 24 апреля установится переменная облачность. Ожидаются слабые и умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 15 метров в секунду.

Термометры по центральным и южным районам покажут 8…13 градусов выше нуля, по северу – плюс 6…11 градусов, по крайним северным районам – до плюс 2.

В Благовещенске рано утром столбики термометров показывали 1 градус выше нуля, северный ветер дул со скоростью 1-4 метра в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, пройдет слабый дождь. Северный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду, температура составит 8…10 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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