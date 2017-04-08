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В Свободном началось строительство Алексеевского храма

В Свободном началось строительство Алексеевского храма

В Свободном построят храм. Подготовительные работы на площадке по улице Репина начались в субботу, 22 апреля. После необходимых геодезических изысканий мастера приступили к планировке территории, выравниванию грунта, вывозу мусора и сухостоя. По окончании начнется заливка фундамента.

Вопросами строительства храма в честь мученика Цесаревича Алексия приход Свободного во главе с настоятелем протоиереем Валерием Сырцовым занимается с 2013 года. До революции город назывался Алексеевск — по имени последнего наследника династии Романовых, сообщает портал «Благинформ».

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#религия #Свободный #строительство

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    39 минут назад

    лучше бы на эти деньги дорогу отремонтировали, все полезнее было бы

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