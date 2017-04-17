У экс-главы Марий Эл при обыске нашли издание стихов Пушкина с автографом поэта и другие ценности: обзор прессы

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В сегодняшнем обзоре прессы его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин рассказывает о том, что бумажные СМИ почти не развиваются; о том, что в Монако презентовали летающий автомобиль и о том, что алкоголь подвел квартирного вора, который с поличным попал в руки полицейских.

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Газетный обзор начинается сегодня с сообщения о печатных газетах, как ни странно это звучит. В «Российской газете» пишут, что бумажные СМИ хоть и не умрут, но возможности для их развития сильно ограничены. Публика переходит к интернет-версиям – раз. И второе – меняется медиапотребление как таковое. Растёт поколение, не привыкшее работать с большими форматами, которому хватает буквально нескольких строчек на лентах изданий, – то самое поколение, которому «Война и мир» более интересна в комиксах, нежели в полноценной книге.

Очень интересно

На очереди заметка для автомобилистов. Точнее, для аэромобилистов. Журнал «4х4» рассказал о презентации летающего автомобиля на автомобильном шоу в Монако. На создание модели, разработчиком которой выступила словацкая компания AeroMobil, понадобилось более 25 лет. Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает три минуты. Запас хода в наземном варианте составляет 700, а в воздушном – 750 километров. Новинка уже доступна для предварительного заказа. Цены на транспортное средство составляют от 1,2 до 1,5 миллиона евро. Для того чтобы приобрести аeromobil, покупателю нужно будет получить специальные водительские права и лицензию пилота.

Полный абзац

Далее «Аргументы неделi», рассказавшие о том, что замминистра финансов РФ Илья Трунин, предложил облагать налогом доходы граждан от депозитов. Он отметил, что НДФЛ удерживается с любых зарплат, даже ниже средних, а значит, надо взимать налог и с процентов по вкладам. Пока этот вопрос не поднимается официально, но, он уже озвучен. И что это означает, читатели могут сами легко спрогнозировать.

Летят утки

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице в сети рассказал о том, что началась разработка технологии, которая сможет позволить пользователям набирать текст силой мысли. Правда, есть опасность, что человечество забудет такие слова, как ручка, чернила, клавиатура… Но с другой стороны, буквы пока останутся в памяти – ведь нужно же будет прочесть то, что написано… Впрочем, по логике вещей и это скоро не понадобится: ведь вот-вот мысли будут просто переходить из головы в голову.

Прочитано об этом в дайджесте «Удивительный мир».

Оп-паньки

Газета «Труд-7» пишет, что в особняке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого в получении крупной взятки, прошли обыски. Силовики были поражены не только роскошью интерьеров, но и коллекцией картин, представляющих историческую ценность. Оперативники изъяли у Маркелова прижизненное издание стихов Александра Пушкина с его автографом, рукописи известного русского историка и писателя XVIII века Николая Карамзина. Помимо всего прочего, на стенах висели и картины всемирно известных итальянских художников Боттичелли и Рафаэля.

Всё-таки, повезло марийцам с губернатором: культурный человек…

На посошок

Ну и напоследок опять «Российская газета», где под рубрикой «События и комментарии» рассказывается о том, как на Камчатке наряд патрульно-постовой службы обнаружил на улице Елизово спящего мужчину с признаками неслабого алкогольного опьянения. В руках у него была женская сумка, в которой находились документы местной жительницы. Выяснилось, что, не найдя денег на покупку спиртного, он ходил по подъездам в поисках незапертой входной двери. В одной из таких квартир он похитил женскую сумку, однако далеко уйти не сумел, поскольку ранее принятый алкоголь сыграл с ним злую шутку: мужчина заснул.

«Так что, не ходите на работу «выпимши», – советует на посошок Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова