Юные благовещенцы могут написать «Письма Победы» участникам Великой Отечественной войны

Фото: ptzgovorit.ru

С понедельника, 24 апреля, в Благовещенске стартует всероссийская акция «Письмо Победы». В рамках акции в городе проведут «Уроки Победы» в вузах, ссузах и школах. Также подросткам и молодежи предложат написать «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.

В письмах учащимся предстоит отразить личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. Письма, написанные участниками акции, будут размещены в молодежных социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды и #ИсторияПродолжается. Кроме того, по итогам акции в течение мая в Амурской областной научной библиотеке имени Муравьева-Амурского будет организована выставка лучших писем.

Для участия в акции необходимо до 5 мая направить сканированную копию письма на электронный адрес: gmc_vibor@mail.ru с пометкой «Письмо Победы». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(4162) 33-23-26, сообщает пресс-служба мэрии.

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#жизнь #память #праздники

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Екатерина PL